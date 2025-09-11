まもなく新型登場!? トヨタ「ハリアー」“モデル末期”でもなぜ人気？ 黒すぎ「ナイトシェード」がめっちゃイイ！ 「都市型SUVの王者」どんなモデル？

トヨタ「ハリアー」“モデル末期”でもなぜ人気？

多くの人が憧れるスタイリッシュなSUVとして、揺るぎない知名度と人気を誇るのがトヨタ「ハリアー」です。

プラットフォームを共有していた「RAV4」の新型が間もなく登場することもあり、モデルチェンジの噂も聞こえていますが、依然として好調なセールスをキープしています。

一体どのような魅力があるのでしょうか。

人気SUV「ハリアー」に「ナイトシェード」登場！

都市型高級SUVの代表格となったハリアーは、SUVブーム前の1997年に初代がデビューしました。

2000年代以前は、トヨタ「ランドクルーザープラド」や三菱「パジェロ」など本格的なクロカンが主軸だった4WDセグメントに、乗用車のプラットフォームを採用し、高級セダンに匹敵するプレミアムSUVが登場しはじめた時代でした。

そのなかでも、2000年前後に人気ジャンルだった「VIPカー」的な装備を盛り込んだ高級SUVとして誕生したのがハリアーです。

当時の「カムリ」のプラットフォームをベースとし、3リッターまたは2.2リッター（のちに2.4リッターに換装）エンジンを搭載。FFと4WDが用意されるなど、すでに市街地走行をメインとしたSUVとして設計されていました。

2003年にはキープコンセプトの2代目へ発展。2005年にハイブリッドモデルが追加され更なる人気を獲得しましたが、実は2代目でハリアーは廃止される予定だったとされています。

しかし販売現場からの要望を受け、2013年に3代目がデビュー。ハイブリッドをグレード化したほか、パワートレインは2リッターと2.5リッターを搭載し、ヘッドライトも薄型となり都会的なイメージをさらに強化しました。

そして2020年に、より質感やデザインを意識したクーペフォルムを採用した現行モデル（4代目）へと進化しています。

「都市型SUVの王者」ともいえるハリアーですが、最新モデルでは2025年6月に一部改良を実施し、主に「トヨタセーフティセンス」にも関わる安全装備の進化が中心で、各機能の強化を図るなど、安全性をレベルアップさせました。

併せてステアリングヒーターやシートヒーター（運転席・助手席）を標準装備にしたり、「おくだけ充電」を一部グレードに標準装備にするなど、快適性も向上させています。

また、ガソリンエンジンと2WDの組み合わせで安さを実現していた「Sグレード」を廃止した代わりに、さまざまなパーツをブラックアウト化した特別仕様車「ナイトシェード」を設定するなど、さらに魅力を増しています。

ちなみに今回廃止されたSグレードは、ハリアーとしてはお求めやすい312万8000円から（消費税込、以下同）という価格で、外観上ではホイールが17インチだったり、インテリアもファブリックシートだったりエアコンがダイヤル式になるなど、装備のグレードダウンはあるものの、トヨタセーフティセンスも標準搭載され、十分充実した装備を備えていました。

「価格以上の満足度が得られるグレードだっただけに、今回、カタログ落ちしてしまったのが非常に残念」といったネット上で嘆く声も多数見受けられました。

そして、ハイブリッド車に新たに設定された特別仕様車のナイトシェードは、かなりセンスのいい仕上がりだと話題になっています。

エンブレムやヘッドライトカバー、フロントのアッパー＆ロアグリル、リアバンパー下部、そして19インチホイールまでブラックにするなど、流行りの「ブラックアウト・カスタム」を採用しています。

ボディカラーはブラック2色に加え、ホワイトカラー（プラチナホワイトパールマイカ）も用意されますが、特に白いボディにブラックアウトされたパーツの組み合わせはよく似合っており、非常に魅力的な特別仕様車となっています。

※ ※ ※

ハリアーは、ラグジュアリーかつスポーティでもあり、どんなシーンにもマッチするところが魅力となっています。

さらに、プラグインも含めてハイブリッドによる環境性能の良さも現代のSUVに求められる要素と言え、弱点が見つからない最熟成モデルと呼べそうです。

一部改良を実施したハリアーの価格は、371万300円から626万100円、ナイトシェードは487万800円から541万900円です。