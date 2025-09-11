ハラミちゃん、“苦手な家事”は料理「ラップの使い方を先週知って…」
ピアニストでYouTuberのハラミちゃんが、9月10日に放送されたトーク番組「上田と女が吠える夜」（日本テレビ系）に出演。ピアニストならではの“苦手な家事”について語った。
「家事から逃げたい女」というテーマで、家事が苦手だという出演者がそれぞれのエピソードを披露。ハラミちゃんは「私はずっと料理が本当にダメで……ピアノをずっとやっていたので、ピアニストって、基本的に包丁を触っちゃいけないというルールがあって。指を切断したら終わりなので、キッチンに立つの本当になくて」と話す。
ハラミちゃんは「ラップの使い方を先週知って。それまでは刃がついているのを知らなくてずっと力で破ってた」「うどんならできるかな？ と思って、うどんというものを買ってみたんですよ。具はちょっと買ってないんですけども。茹でるということを知らなくて、水でシャーって洗って家族に振る舞ったら全員お腹を下してしまった」「卵が割れなくて、チキンラーメンさんとのお仕事で『私、卵が割れません』って言ったらシーンって静まり返ってしまった。そこから会議が始まった」と語った。
番組の放送終了後、ハラミちゃんは自身のX（Twitter）を更新。「卵割れなくてすみません…洗濯物水洗いしてすみません…うどん水洗いしてすみません…ペットボトル並べてすみません…こんなハラミですが今後とも宜しくお願い致します…」とつづっている。
