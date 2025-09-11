ユーキャン、「ジュークボックス型CDプレーヤー」を9月11日に一般発売を開始
ユーキャンは、「ジュークボックス型CDプレーヤー」を9月11日に一般販売を開始した。
本商品は1950～60年代の“古き良き憧れのアメリカ”を象徴するジュークボックスのデザインを再現したCDプレーヤーとなっている。高級感あるクロムメッキ、華やかなネオンライト、重厚感を醸し出すウッド調のキャビネットなどが再現され、CDプレーヤーのディスクトレイ部分はヴィンテージ感たっぷりのオリジナルイラストと、レコードプレーヤーをかたどったデザイン。
また、本体には7色のLEDライトを内蔵。スピーカーから音楽を流せば、ヘッドホンでは味わえない立体感のある響きが楽しめる。
商品概要
・重量：（約）6.2kg
・サイズ：（約）幅32.5cm×奥行23.0cm×高さ49.5cm
・電源：ACアダプター（入力AC100V 50/60Hz）出力 DC 12Ｖ－3Ａ
・消費電力：約36W
・実用最大出力：約5W＋5W
・電飾：LED7色変化
・再生可能CD：CD・CD-R/RW（MP3）
・再生可能USBメモリー：USB-IF規格認定品（USB1.0、USB2.0、USB3.0）Audio
・再生可能SDカード：SDA規格認定品（Class2、Class4）
・ラジオ：FM 76～108MHz
・機能：MP3再生、USB、SDカード、3.5mmイヤホンジャック、Bluetooth接続機能
・付属品：専用リモコン、ACアダプター、取扱説明書、保証書
・保証期間：お買い上げから1年以内
・Bluetooth通信距離：約10m（※障害物なしの場合）
・コード長：（約）1.8m
・製造： 中国
・販売元：有限会社サンライズミュウジック
・販売：ユーキャン
※リモコン用の単4形乾電池2本は別売りです。
※本製品のデザイン・仕様は製品改良のため、予告なく変更になる場合がございます。
※リリース内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
Copyright U-CAN, lnc. All Rights Reserved.