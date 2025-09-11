【ジュークボックス型CDプレーヤー】 9月11日 発売 価格： 79,800円（一括） 81,260円（分割4,780円×17回払い）

ユーキャンは、「ジュークボックス型CDプレーヤー」を9月11日に一般販売を開始した。

本商品は1950～60年代の“古き良き憧れのアメリカ”を象徴するジュークボックスのデザインを再現したCDプレーヤーとなっている。高級感あるクロムメッキ、華やかなネオンライト、重厚感を醸し出すウッド調のキャビネットなどが再現され、CDプレーヤーのディスクトレイ部分はヴィンテージ感たっぷりのオリジナルイラストと、レコードプレーヤーをかたどったデザイン。

また、本体には7色のLEDライトを内蔵。スピーカーから音楽を流せば、ヘッドホンでは味わえない立体感のある響きが楽しめる。

□「ユーキャン」の「ジュークボックス型CDプレーヤー」

商品概要

・重量：（約）6.2kg

・サイズ：（約）幅32.5cm×奥行23.0cm×高さ49.5cm

・電源：ACアダプター（入力AC100V 50/60Hz）出力 DC 12Ｖ－3Ａ

・消費電力：約36W

・実用最大出力：約5W＋5W

・電飾：LED7色変化

・再生可能CD：CD・CD-R/RW（MP3）

・再生可能USBメモリー：USB-IF規格認定品（USB1.0、USB2.0、USB3.0）Audio

・再生可能SDカード：SDA規格認定品（Class2、Class4）

・ラジオ：FM 76～108MHz

・機能：MP3再生、USB、SDカード、3.5mmイヤホンジャック、Bluetooth接続機能

・付属品：専用リモコン、ACアダプター、取扱説明書、保証書

・保証期間：お買い上げから1年以内

・Bluetooth通信距離：約10m（※障害物なしの場合）

・コード長：（約）1.8m

・製造： 中国

・販売元：有限会社サンライズミュウジック

・販売：ユーキャン

※リモコン用の単4形乾電池2本は別売りです。

※本製品のデザイン・仕様は製品改良のため、予告なく変更になる場合がございます。

※リリース内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

Copyright U-CAN, lnc. All Rights Reserved.