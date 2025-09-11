史上最速優勝を決めた阪神が10日、DeNAに連敗を喫した。相手の先発左腕・東から初回に1点を先制したものの、その後は五回まで無失点に封じられ、1−6の完敗だった。

前日は同じ左腕のケイに7回をゼロ封、散発3安打に抑え込まれた。テレビ解説の岡田前監督が「クライマックスで当たるようになると、いい感じはしない」と心配していたが、中堅阪神OBもこう言った。

「7日に優勝を決めたばかりで、選手もほっと一息ついたところ。連敗は気にする必要はない、と言いたいところですが、岡田さんが心配するのも分かる。ケイには相性が悪く、今季は7試合で防御率0.57と抑えられている。計47回で3点しか取れていないから、天敵と言っていい。この日の先発・東には先月27日の前回登板でも7回2失点（自責1）の好投を許しています。ほかにも、ジャクソンに対して5試合で防御率2.35。甲子園では防御率1.29に封じられていますからね」

現在3位のDeNAがCSファーストステージを勝ち上がってくれば…岡田監督の心配が杞憂に終わるとは限らない。

「史上最速Vを決めたことで、10月15日開幕のCSファイナルステージまで1カ月以上も空くことになった。阪神は残り15試合で、10月は1試合しかない。毎年のことですが、優勝チームには実戦感覚の問題が不安視される。もちろん、そのあたりの対策は藤川監督も考えているでしょうが、圧倒的な力でペナントを勝ち取ったはいえ、短期決戦はなにが起こるか分かりませんから」（同）

連敗でDeNAをその気にさせては、いいことはない。

圧倒的な強さを誇った阪神だが、そのおかげでセ・リーグの3監督は「首を飛ばされかねない状況」に陥ってしまったようだ。