俳優の平方元基さん（39）が体調不良のため、出演予定だったミュージカル『SPY×FAMILY』を降板することや、11月と来年2月に開催を予定していたファンイベントも中止となることが10日、公式サイトで発表されました。

公式サイトでは「平方元基ですが、体調不良により養生に努めさせていただくこととなりました」と発表。

これに伴い、森崎ウィンさんとWキャストでロイド・フォージャー役を演じる予定だったミュージカル『SPY×FAMILY』を降板することや、11月30日に行われる予定だったファンイベント『元基組日帰りツアーin博多「PARTY!PARTY!PARTY!』と、2026年2月28日に予定していた『2025年度元基組ファンイベント』が中止となることが発表されました。

そして、ミュージカル『SPY×FAMILY』の公式サイトでは、「本公演に出演を予定しておりました、ロイド・フォージャー役の平方元基は、体調不良のため、出演予定の全日程を休演させていただきます。なお、同役は木内健人が務めさせていただきます」と、平方さんの休演と代役が発表されました。

平方さんが出演を予定していた回については、9月21日の17時30分公演、9月23日の12時30分公演は同役を森崎ウィンさんが務め、9月26日以降の公演回については9月19日までをめどに発表するとしています。

ミュージカルの降板に関して、平方さんは「この度は楽しみにしてくださっていた方々にご心配をおかけし申し訳なく思っております。養生に努めつつ、なにより作品の成功を祈っております。本作に関わらせていただきましたこと心より感謝いたします」とコメントしています。