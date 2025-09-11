ハイヒール・モモコ、“顔出し”夫婦2ショット添え夫の61歳バースデー祝福「パパお誕生日おめでとう」
お笑いコンビ・ハイヒールのモモコ（61）が11日、自身のブログを更新。「9月11日!!パパお誕生日おめでとう」と祝福し、夫・小林政仁さん（61）との“顔出し”夫婦2ショット写真を公開した。
【写真】フォーマルな衣装でニッコリ モモコ＆政仁さんの“顔出し”夫婦2ショット
モモコは「還暦の誕生日から早くも1年経ちました」と感慨深げな様子。政仁さんは、大阪でちゃんこ料理店を経営しており、政仁さんに向け「健康で、頑張ってちゃんこ屋さんしてねー」と愛情たっぷりにメッセージを届けた。
2人は1993年5月に結婚。長男、次男、長女と3人の子どもが誕生している。
