サッカーのイングランド・プレミアリーグのフラムは10日、8月の月間最優秀ゴールにMFジョシュア・キング（18）が8月30日のチェルシー戦で決めた“一撃”が選ばれたと発表した。

0―0の前半21分にカウンターで最終ラインの裏に抜けた新星が鋭い切り返しで相手DFをかわし、右足で蹴り込んで敵地を訪れたサポーターを喜ばせたが、実は“幻のゴール”だった。直前のプレーで味方にファウルがあったとしてビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）が介入して取り消されて公式にはゴールと認定されていないが、後日に審判団体（PGMOL）責任者のハワード・ウェブ氏が「議論の余地がない明白な誤審」と明言。フラムのFWムニスが相手DFチャロバーの足を踏んでいだものの「接触プレーの反則に関して試合の流れやリズム、テンポを重視する指針が守られていなかった。どのように起こったかという全体的な流れを見ることなく、過度に接触に焦点を当ててしまった」と指摘していた。

フラムは月間最優秀ゴールの発表で「18歳のキングにとって残酷にも（プレミアリーグ初ゴールは）取り消されてしまったが、守備を切り裂くパスに自信を持って走り込み、相手選手をかわしてニアポストに突き刺した技術は否定できない」と指摘。「（受賞を支持する）83・1％の票を獲得したことは、それがどれほど特別な瞬間だったか、あるいはそうであったはずかを示している」と称えた。