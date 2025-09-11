元世界2階級王者の亀田和毅（34＝TMK）が、YouTube「TMK BOX TV」に出演。世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）のムロジョン・アフマダリエフ（30＝ウズベキスタン）との防衛戦を予想した。

亀田氏は「普通に勝つんじゃない？」と王者の圧勝を予想した。

筋肉質でパワー型のアフマダリエフを“最強挑戦者”と位置づける声も多いが、「筋肉＝ボクシングの強さじゃない。体が凄いけどボクシングに生かせてる？」と指摘した。

アフマダリエフの試合を何試合が実際に観ている亀田氏は「最強挑戦者じゃない。フルトンの方が強い」と、スーパーバンタム級でWBC、WBOの王座に挑戦したときの対戦相手スティーブン・フルトンの方が実力は上と断言した。

ただ、前回のカルデナス戦で序盤にダウンを奪われた井上。「一発を警戒して中途半端（な試合の入り）になるとムロジョン（アフマダリエフ）は調子に乗る。そうなるとヤバい展開もある」と、指摘した。

相手ストレートに合わせるアフマダリエフの左ボディーは特に警戒すべきとし、「（ムロジョンも）そこは狙ってくると思う」と予想した。