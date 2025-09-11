ÂçÃ«æÆÊ¿¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡õ2Ç¯Ï¢Â³130ÆÀÅÀÅþÃ£¤Ç4Ï¢¾¡¤Ë¹×¸¥¡¡ÂÇ·âË¸³²¤Ç½ÐÎÝ¤â¡¡¹¥Ä´¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¥À¥á²¡¤·ËþÎÝÃÆ¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö13¡×
¢¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹9¡Ý0¥³¥í¥é¥É¡¦¥í¥Ã¥¡¼¥º¡¡10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¸áÁ°11»þ10Ê¬»î¹ç³«»Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡Ë¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¥í¥Ã¥¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤·¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï¡Ö1ÈÖDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£
Á°Æü¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤ÇÂçÃ«¤Ï3²ó¤Ëº£µ¨18¸ÄÌÜ¤ÎÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£5²ó¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä¤Ê¤É¡¢3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1»Íµå¡¢ÂÇÅÀ1¡¢ÆÀÅÀ1¡¢ÅðÎÝ1¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î3Ï¢¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Ç2°Ì¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë2¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤ÇÂçÃ«¤Ï¡¢50ËÜ¤Ç¥È¥Ã¥×¤Î¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤Ë2ËÜº¹¤Î2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯¤Ïº£µ¨3¾¡4ÇÔ¡¦ËÉ¸æÎ¨3.19¤Î¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¡¢°ìÊý¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Ïº£µ¨4¾¡14ÇÔ¡¦ËÉ¸æÎ¨5.10¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥ÉÅê¼ê¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿¡£
1²óÎ¢¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢ÂçÃ«¤Ï½éµå¤Î¿¿¤óÃæ¹â¤áÄ¾µå¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¡£
2²óÎ¢Ìµ»à1¡¢2ÎÝ¤Ç7ÈÖ¥Ñ¥Ø¥¹¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬1ÅÀ¤òÀèÀ©¡£Ãî2¡¢3ÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤Æ8ÈÖ¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¥é¥¤¥È¤Ø¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç2¡Ý0¡£
¤³¤Î²ó2»à3ÎÝ¤ÇÂçÃ«¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ë²ó¤ê¡¢½éµå¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥é¥¤¥È¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê3¡Ý0¡£¤Ê¤ª¤â2»à1ÎÝ¤Ç2ÈÖ¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¥ì¥Õ¥È¤Ø¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ1ÎÝ¤«¤éÂçÃ«¤¬¥Û¡¼¥à¤Ë´Ô¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬4¡Ý0¤È¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç130ÆÀÅÀ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£
4²óÎ¢2»à2ÎÝ¤ÇÂçÃ«¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢¥«¥¦¥ó¥È0¡Ý2¤Ç3µåÌÜ¤òµÕÊý¸þ¤ËÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¥µ¡¼¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
6²óÎ¢2»à1¡¢3ÎÝ¤ÇÂçÃ«¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡¢¥«¥¦¥ó¥È3¡Ý0¤«¤é¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¤¬ÆÀÅÀ¤Ê¤é¤º¡£
8²óÎ¢1»à1¡¢2ÎÝ¤ÇÂçÃ«¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤Ï2ÈÖ¼ê¥â¥ê¡¼¥Ê¤È¤ÎÂÐÀï¡£3¡Ý2¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤Ç7µåÌÜ¤Î³°³Ñ¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Î¥Õ¥é¥¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥È¤¬Êá¼ê¤Î¥ß¥Ã¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÇ·âË¸³²¤Ç½ÐÎÝ¡£1»àËþÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤Æ2ÈÖ¥Ù¥Ã¥Ä¤Ëº¸Ãæ´Ö¤Ø¤Î¥À¥á²¡¤·¤ÎËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·8¡Ý0¡£Â³¤¯3ÈÖ¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤â¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Î¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬9¡Ý0¤ÈÂç¤¤¯¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
9²óÉ½¤ò¥Ð¥ó¥À¤¬3¿Í¤ÇÄù¤á¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬9¡Ý0¤Ç¥í¥Ã¥¡¼¥º¤ò¥¹¥¤¡¼¥×¤·4Ï¢¾¡¡£2°Ì¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¥²¡¼¥àº¹¤Ï3¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¤¬¤Ã¤Á¤ê¼ó°Ì¸Ç¤á¡£¤³¤ÎÆüºÆÅÀÅô¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡Ö13¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÂçÃ«¤Ï3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1»Íµå1ÂÇ·âË¸³²¡¢ÂÇÅÀ1¡¢ÆÀÅÀ2¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£