お笑いコンビ、キングコング西野亮廣（45）が、10日深夜放送のニッポン放送「キングコングのオールナイトニッポン」（水曜深夜1時）に相方の梶原雄太（45）とともに生出演。9月からタイに移住して芸能活動することを発表したお笑いコンビ、TKOの木下隆行（53）に夢中だと明かした。

西野が「意外と梶原さんの知らない西野で言うと、最近ね、やっぱね、TKOの木下さんを追ってしまう。おもろい」と切り出すと、梶原は爆笑した。

梶原が「何でタイ行かれたんでしたっけ？」と聞くと、西野が「それ18回聞いたけど、分からん」と明かし、2人は大爆笑。「18回説明されたけど、結論は分からん。飲みの席でも楽屋でも聞いたけど。何かスタッフに話してたけど。18回聞いたけどまだ分からん。18回聞いても分からんっていうことは分からんのよ」と語った。梶原も「恐らく理由が定まってないと思うんですよ」と推察した。

さらに西野は木下のタイ移住後の1発目の投稿について言及。「見ました？ 『せんとくん』です。日本でやれ、帰ってこい、もういいから。タイで何しとんねん。日本でやれよ。帰ってこい。あのおっさん」とツッコミを入れた。

木下は西野が製作総指揮・原作・脚本を手がけるミュージカル「えんとつ町のプペル」に出演していた。

今回、ニッポン放送の企画「オールナイトニッポン お笑いラジオスターウイーク」で1日パーソナリティーに就任。

木下は先月17日、コンビのYouTubeチャンネルでタイへの移住を発表。移住後の生活について「もちろんエンタメします。日本人もいるからライブもします。タイ語も勉強しています。本気で行きますよ。正直、何ができるかも、行ってみてのこともあるけど頑張りますよ。50代しかできないこと、遅いかもしれないけど、挑戦します」と話していた。

木下は2019年（平31）の秋、一部で後輩芸人にペットボトルを投げ付けるなどのパワハラをしたと報じられ、20年（令元）3月15日に松竹芸能を退所。木本は22年7月に投資トラブルが明らかになり、松竹芸能を退所している。