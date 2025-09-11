ユーチューバーとしても人気の高い元プロレスラー長州力（73）が11日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。テレビ局などで番組出演すると、楽屋に張ってある名前に「小」の字を勝手に入れるイタズラをしていると話した。

MCハライチ岩井勇気から「自分のモノマネをしてくる人には寛容だと思う。ただ、長州小力がパラパラを踊り出したときは違うと思った、っぽい」と、モノマネ芸人の芸について問われると、長州は少し考えてから「×」の札を掲げて「いや、嫌じゃなかった」と話した。

岩井から「別に嫌な気持ちになってない、ってことですか」と聞かれ、長州は「そうですね。僕はひとつだけ、よく言うんだけど、（テレビ）局に入ると、部屋があって、名前を書かれるときに…そして、あいさつがスゴい多いですよね。あれがスゴく…来る人に対して嫌じゃなくて…なんかこんな暑い日なんかもう、僕、中で裸になってるんですよ」と話して、スタジオの笑いを誘った。

そして「ノックして、みなさんがあいさつ来るから、着たり脱いだり、着たり脱いだり、皆さんの世界のしきたりみたいなもん。まあ、一応、こうやるけど」とシャツを着るアクションをした。その対処として「だから、僕、長州の下に“小”さい、って字をマジック借りて入れて“小力”って」と話した。

MC澤部佑が「小力さんの楽屋だったら、そんなこないから」とツッコミを入れたが、岩井からは「小力さんだと思って来ちゃうでしょ」と被せてツッコミを入れられた。