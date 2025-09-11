“シグネチャーイベント”欠場も関係なし 我が道を行くマキロイが明かす「フェデラーのアドバイス」
前週、DPワールド（欧州）ツアー「アムジェン・アイルランドオープン」を制したローリー・マキロイ（北アイルランド）は今週、同ツアーのフラッグシップ大会の「BMW・PGA選手権」（9月11〜14日）に出場。開幕2日前の9日、会場のウェントワースで会見に臨むと、「2025年が特別な1年」になった理由の1つを明かした。
【写真】メジャーリーガー・菅野智之らとハワイ合宿
米PGAツアーとDPワールドツアーの2つのメンバーシップを維持するマキロイ。今季は開幕戦の「ザ・セントリー」、マスターズ翌週の「RBCヘリテージ」、ジャック・ニクラウス（米国）がホストを務める「メモリアル・トーナメント」と3つのシグネチャーイベントを欠場した。プロ生活19年目、36歳のマキロイは「僕はプレーしたいときにプレーする」とし、「プレーしたいと思う場所でプレーする。そしてメジャーとライダーカップ、それだけだ」と自身のスケジュールを決めたという。その決断に至った理由は…テニスのトップスター選手だったロジャー・フェデラー（スイス）との会話だった。数年前、フェデラーが現役選手として終盤を迎えていた頃、「自分のプレーを活性化させるために、新しい場所での試合に臨んでいる」と話した。それがマキロイの心に響いた。「毎年同じ場所に戻って同じ試合に出場するのは少し退屈、時にはマンネリしてしまうことがある」とマキロイ。「自分のキャリアでこの時点に達すると、何か自分でエキサイトしないといけない」と自らスケジュールの変更にトライしている。今年のマキロイはPGAツアー16試合に出場、メンバーシップを維持する15試合をわずか1試合上回っただけだった。そのお陰かどうか、マスターズを制し「キャリア・グランドスラム」を達成。アムジェン・アイルランドオープンでは“準地元”で勝利を収め「特別な1年」を過ごしている。BMW・PGA選手権のあとは、いよいよライダーカップ（9月26〜28日・ベスページ・ブラック）へ。その後も年内は、「ダンヒルリンクス」、「インディア選手権」、「アブダビ選手権」、「DPワールドツアー選手権」、そしてオーストリアオープンと多忙なスケジュールが予定されている。（文・武川玲子=米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
松山英樹ら日本勢3人が出場！ 欧州ツアー第1ラウンドの組み合せ
ローリー・マキロイ 今季成績＆プロフィール
マキロイが怒り心頭 スロープレーでタイムを計られ「常識がない！」
タテ振りからヨコ振りに 松山英樹のスイング変化〈写真〉
日本勢13人が出場！ 米国女子ツアー予選ラウンドの組合せ
【写真】メジャーリーガー・菅野智之らとハワイ合宿
米PGAツアーとDPワールドツアーの2つのメンバーシップを維持するマキロイ。今季は開幕戦の「ザ・セントリー」、マスターズ翌週の「RBCヘリテージ」、ジャック・ニクラウス（米国）がホストを務める「メモリアル・トーナメント」と3つのシグネチャーイベントを欠場した。プロ生活19年目、36歳のマキロイは「僕はプレーしたいときにプレーする」とし、「プレーしたいと思う場所でプレーする。そしてメジャーとライダーカップ、それだけだ」と自身のスケジュールを決めたという。その決断に至った理由は…テニスのトップスター選手だったロジャー・フェデラー（スイス）との会話だった。数年前、フェデラーが現役選手として終盤を迎えていた頃、「自分のプレーを活性化させるために、新しい場所での試合に臨んでいる」と話した。それがマキロイの心に響いた。「毎年同じ場所に戻って同じ試合に出場するのは少し退屈、時にはマンネリしてしまうことがある」とマキロイ。「自分のキャリアでこの時点に達すると、何か自分でエキサイトしないといけない」と自らスケジュールの変更にトライしている。今年のマキロイはPGAツアー16試合に出場、メンバーシップを維持する15試合をわずか1試合上回っただけだった。そのお陰かどうか、マスターズを制し「キャリア・グランドスラム」を達成。アムジェン・アイルランドオープンでは“準地元”で勝利を収め「特別な1年」を過ごしている。BMW・PGA選手権のあとは、いよいよライダーカップ（9月26〜28日・ベスページ・ブラック）へ。その後も年内は、「ダンヒルリンクス」、「インディア選手権」、「アブダビ選手権」、「DPワールドツアー選手権」、そしてオーストリアオープンと多忙なスケジュールが予定されている。（文・武川玲子=米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
松山英樹ら日本勢3人が出場！ 欧州ツアー第1ラウンドの組み合せ
ローリー・マキロイ 今季成績＆プロフィール
マキロイが怒り心頭 スロープレーでタイムを計られ「常識がない！」
タテ振りからヨコ振りに 松山英樹のスイング変化〈写真〉
日本勢13人が出場！ 米国女子ツアー予選ラウンドの組合せ