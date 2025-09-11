＜速報＞小林光希が単独首位、1差2位に佐藤心結 ルーキー・吉田鈴ら2打差追走中
＜ソニー 日本女子プロ選手権 初日◇11日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞大洗GCを舞台に行われる、今季国内女子メジャー第2戦の第1ラウンドが進行している。
【写真】笑顔もかわいい！ 韓国のキューティフルが登場！
全ての午前組が18ホールの競技を終え、小林光希が6バーディ・2ボギーの「67」をマークし、4アンダーで単独首位に立っている。1打差の2位に佐藤心結、2打差3位タイにキム・スジ（韓国）、ルーキーの吉田鈴、政田夢乃、今季1勝の鈴木愛、青木瀬令奈、鶴岡果恋が続いている。1オーバー・48位タイに安田祐香、神谷そら、都玲華、先週初優勝を挙げた荒木優奈ら。今季3勝を挙げる佐久間朱莉は2オーバー「74」でホールアウトし、現在73位タイとなっている。日本ツアー自身2戦目となる“キューティフル”ことパク・ヒョンギョン（韓国）、午前11時50分にスタートし、永久シードまであと1勝の申ジエ（韓国）は、ともに1アンダー・8位タイでプレーしている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ ソニー 日本女子プロ リーダーボード
総距離6800yd超！ 優勝予想スコア「5アンダー」の“メジャー仕様”大洗GC…その仕上がりは？
小祝さくらが来季シード権を喪失？ シード獲得の方法は
手術の小祝さくらへ気づかいも 現在ランク1位の佐久間朱莉がメジャーへ決意「勝てば女王に近づく」
渋野日向子の妹も出場 プロテスト2次予選・2日目結果
【写真】笑顔もかわいい！ 韓国のキューティフルが登場！
全ての午前組が18ホールの競技を終え、小林光希が6バーディ・2ボギーの「67」をマークし、4アンダーで単独首位に立っている。1打差の2位に佐藤心結、2打差3位タイにキム・スジ（韓国）、ルーキーの吉田鈴、政田夢乃、今季1勝の鈴木愛、青木瀬令奈、鶴岡果恋が続いている。1オーバー・48位タイに安田祐香、神谷そら、都玲華、先週初優勝を挙げた荒木優奈ら。今季3勝を挙げる佐久間朱莉は2オーバー「74」でホールアウトし、現在73位タイとなっている。日本ツアー自身2戦目となる“キューティフル”ことパク・ヒョンギョン（韓国）、午前11時50分にスタートし、永久シードまであと1勝の申ジエ（韓国）は、ともに1アンダー・8位タイでプレーしている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ ソニー 日本女子プロ リーダーボード
総距離6800yd超！ 優勝予想スコア「5アンダー」の“メジャー仕様”大洗GC…その仕上がりは？
小祝さくらが来季シード権を喪失？ シード獲得の方法は
手術の小祝さくらへ気づかいも 現在ランク1位の佐久間朱莉がメジャーへ決意「勝てば女王に近づく」
渋野日向子の妹も出場 プロテスト2次予選・2日目結果