＜中間速報＞桑村美穂が首位 2打差2位に早川夏未【マイナビ ネクストヒロインツアー】
＜マイナビカップ 最終日（一日競技）◇11日◇瀬田ゴルフコース北コース（滋賀県）◇6351ヤード・パー72＞ツアー外競技マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー第8戦「マイナビカップ」が一日競技で開催されている。
【写真】ネクヒロ卒業生！ 都玲華＆青木香奈子のドレス姿
全選手が前半9ホールを終え、前週のプロテスト第2次予選を突破し、最終進出を果たした桑村美穂が5アンダーで首位に立っている。2打差2位には同じく最終プロテストに駒を進め、今季3勝目を狙う早川夏未。3打差3位タイには佐渡山理莉、アマチュアで初出場の19歳・森田乃愛、益田世梨、山口璃千、伊波莉羅が続いている。元ナショナルチームメンバーの飯島早織は1アンダー・8位タイ。同順位には初出場・韓国出身の金拿仕、2戦連続Vを目指す相場彩那、最終プロテストへ進んだ森本天と倉林夏ら7人が並んでいる。エイミー・コガの妹・ジェニファーは、1オーバー・24位タイにつけている。
