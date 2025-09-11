エイミー・コガの妹・ジェニファーが初参戦 「アグレッシブなプレースタイルを見てほしい！」
＜マイナビカップ 事前情報◇10日◇瀬田ゴルフコース北コース（滋賀県）◇6351ヤード・パー72＞米・ハワイ出身、エイミー・コガの妹・ジェニファーがマイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（ネクヒロ）に初出場する。
【写真】こちらがお姉さんのエイミーです
現在は大阪とハワイの2拠点で生活。「夏は日本にいて、冬はハワイ」と国内外を飛び回りながら練習に励んでいる。昨年末行われた豪州（WPGA）ツアー予選会では、2位に入り、今季のフル出場権を獲得した。また、台湾ツアーの限定的な出場権も保持し、年間を通して複数の海外ツアーに参戦。日本、台湾、オーストラリア、ハワイを行き来している。大変な移動も「慣れた！それよりも、年間を通して試合に出場できる機会があるのはありがたい」と明るく話す。マイネクツアーを知ったのは同ツアー1勝の池羽陽向からだった。「陽向ちゃんとはオーストラリアで会って、仲良くなった」と同じく昨年末の予選会を突破しオーストラリアツアーに参戦した池羽とは移動を共にした仲だ。海外ツアーを転戦するジェニファー。大会の翌日には再び米国へ渡り、米女子ツアーのプレ予選会へ参加する。「将来は米ツアーでプレーしたい」という目標に向かって、過密スケジュールも難なくこなす。予選会次第で今後の出場試合が決まるが、「スケジュールが合って、出るのを楽しみにしていた。アグレッシブなプレースタイルを見てほしい！アンダーで回って、優勝できたらうれしい」と持ち前の明るさで語った。（文・小池文子）
