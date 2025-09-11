トラックマンで280Y？ 飛距離20Yアップで都玲華が先週4位に躍進！ 「神ヘッドと神シャフトのおかげ」
「ゴルフ5レディス」で4位に躍進した都玲華。その要因は、新たに導入したヘッドとシャフトの組み合わせにより、飛距離が一気に20ヤード伸びたことにあるという。その真相を本人に直撃した。
【写真】都の“神ヘッド×神シャフト”を大公開！ トラックマンで280Yを記録したダイナミックなスイング
◇ ◇ ◇都が投入したのは、ダンロップ『スリクソン ZXi』（9度）とグラファイトデザイン『TOUR AD FI-5S』を組み合わせた新1Wで、これが見事にはまった。「ゴルフ5レディス」では平均飛距離260.00ヤード（全体7位）をマーク。前週「ニトリレディス」の239.4ヤードから、実に20ヤード以上の飛距離アップに成功している。「マジで飛距離が伸びたんです。ヘッドもシャフトも替えたおかげ。ダブルの効果がありました。（コースの違いや計測ホールのロケーションや気象など）疑われそうですけど、ホントなんです（笑）。特にシャフトの影響が大きいと思います」では、『TOUR AD FI-5S』のどこに惚れ込んだのか？「以前は『TOUR AD GC-5S』を使っていたんですが、振れるようになってアンダースペックになってしまって……。そこで新シャフトに替えたら、バチコンとハマりました。全体のしなりの中に適度な硬さがあってバランスがいいんです。マジで神！ 本当にめちゃめちゃいいと思います。曲がらないし、しっかり飛びます」弾道は低めで強い球筋になり、アゲンストでも飛距離を落ちづらくなったという。では、ヘッド『スリクソン ZXi』の評価はどうだろうか？「以前は『スリクソン ZX5 Mk II』を使っていましたが、新モデルに替えてすごく強い球が出るようになりました。吹け上がりもなくなったし、もちろんシャフトの影響も大きいと思いますけどね」この日のトラックマン計測では、飛距離280.3ヤード、HS43m/s、ボール初速63.7m/s、スピン量2055回転を記録。力強いライナー弾道がデータにも表れている。“神ヘッド×神シャフト”を手にした都が、今週の日本女子プロゴルフ選手権でどんなドライバーショットを見せるのか注目だ。◇ ◇ ◇人気ドライバーシャフトを調査。関連記事【飛ばない原因はヘッドでなくシャフト？ 最新ドライバーシャフト32本を徹底分類！】で詳細をチェックできる。
