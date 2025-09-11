＜速報＞青木瀬令奈、小林光希が首位 佐久間朱莉は3オーバーでプレー中
＜ソニー 日本女子プロ選手権 初日◇11日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞大洗GCを舞台に行われる、今季国内女子メジャー第2戦の第1ラウンドが進行している。
【写真】笑顔もかわいい！ 韓国のキューティフルが登場！
全ての午前組が前半の競技を終え、青木瀬令奈、小林光希が3アンダーで首位。1打差の3位タイにイ・イェウォン（韓国）、都玲華、佐藤心結が続いている。さらに2打差の1アンダー・6位タイには、浜崎未来、福山恵梨、高橋彩華が並んでいる。2オーバー・23位タイに安田祐香、菅沼菜々、稲見萌寧ら。今季3勝を挙げる佐久間朱莉はスコアを3つ落とし31位タイでそれぞれプレーしている。日本ツアー自身2戦目となる“キューティフル”ことパク・ヒョンギョン（韓国）は、吉田鈴、徳永歩のルーキー2人とアウトコースから午前11時17分にティオフ。河本結、申ジエ（韓国）、稲垣那奈子が午前11時50分にスタート。すぐ後ろに、先週初優勝を挙げた荒木優奈が、永峰咲希、桑木志帆と午後0時1分にティオフしていく。
