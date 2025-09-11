和楽器バンドの鈴華ゆう子が10月29日にリリースするソロニューアルバム『SAMURAI DIVA』の、収録楽曲が公開。また、リリース直後にソロ初となる東名阪台でのライブツアーや、全国5カ所とオンラインでのリリースイベントが開催される。

（関連：「和楽器バンドが消えることはない」10年分の感謝を届けた活動休止前ラストライブ 未来へ続く8人の物語）

今作は、「あらゆる音楽に『和』の息吹を宿し昇華させる」がコンセプト。先行シングル「ケサラバサラ」や、「パピヨン」「うたいびと」といった既発曲、ライブでのみ披露されていた初音源化曲「泥棒猫」、陰陽座のカバー「甲賀忍法帖」やアルバムオリジナルの新曲など、全15曲を収録する。

アルバムタイトルでもありオープニングを飾る曲「SAMURAI DIVA」は、作曲家 田中公平を迎え、ゲスト奏者として雅楽師 東儀秀樹が参加。田中公平は「気品高く 雅で美しい それでいて しなやかな強さがテーマで壮大なスケール感のオーケストラとハードロック 満漢全席のような この1曲で『鈴華歌の全て』」と語っている。

また、ホームページでファンからリクエストを募った『鈴華ゆう子に歌ってほしいカバー曲』も決定。鈴華自身が選んだ曲は森口博子が1988年にリリースした名曲「サムライハート」だ。アニメ『鎧伝サムライトルーパー』のオープニングテーマとして知られ、多くのアニメファンから今でも人気が高い楽曲だが、鈴華らしく和とロックが融合した仕上がりとなっている。

さらに、アルバム発売直後に開催される全国5カ所とオンラインでのリリースイベントも決定。東京を皮切りに大阪、広島、福岡、愛知で行われるイベントでは、ニューアルバム購入者が鈴華本人からのポストカード（ランダム3種から1枚）のお渡し会に参加することができる。オンラインイベントでは、ここでしか手に入らない“アナザージャケット”を用意しており、ニューアルバム購入者には直筆サイン入りでプレゼントされる。東京ではトークショー、福岡ではミニライブも行われる。

＜鈴華ゆう子 コメント＞

和の世界を追求したソロとしての作品が完成しました。バンドと大きく異なる点は、楽器の編成など、なんの縛りもなく創作したことです。田中公平さんとの曲作りは本当に楽しく、なんとも贅沢な時間でした。お引き受けいただけたこと、とても嬉しく思います。田中先生のご提案で、人生で初めて「詞先」（先に詞を書き、その後に曲を作る）に挑戦しました。私が先に詞を書き、そこから田中先生が曲を付けていただくことで生み出されたサウンドは、これまでにない楽曲へと仕上がっています。予想もつかない展開をお楽しみに。

そして、東儀秀樹さんとのコラボレーションがついに実現しました。このたび2曲も参加いただけたことを大変光栄に思います。東儀さんの音色が重なった世界観は、唯一無二の幻想的なものです。

全15曲というボリューミーなアルバムとなりました。とにかくまず聴いてください！！！

＜東儀秀樹 コメント＞

鈴華ゆう子さんのオリジナルの2曲に笙、篳篥で参加した。デモ曲を聞かせていただいた瞬間にもう演奏のイメージが簡単に湧き出た。なにしろ曲が、歌がめちゃくちゃカッコいいから。そして彼女の表現には何よりも大事な独自の個性が満ち溢れている。鈴華ゆう子にしかできない唯一無二の形がある。だから東儀秀樹にしかできない表現で臨んだよ。楽しかったぁ！

＜田中公平 コメント＞

以前から、鈴華さん率いる和楽器バンドさんの音楽が大好きで面識は無いのに私から鈴華さんに連絡を取らせて頂きました。その後、私のライブにゲスト出演してもらったご縁で今回の作曲のお話を頂きました。

『美しさ』と『力強さ』この相反する特徴を併せ持つ鈴華歌唱。

今回の楽曲『SAMURAI DIVA』は、気品高く 雅で美しい それでいて しなやかな強さがテーマで壮大なスケール感のオーケストラとハードロック満漢全席のようなこの1曲で『鈴華歌の全て』を表現しようと思いました。

（文＝リアルサウンド編集部）