Æ±³ØÇ¯¡¦¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¯¿´ÇÛ¡×¡¡²ÏËÜ·ë¡¢¥×¥íÆüËÜ°ì·èÄêÀï¤Î°õ¾Ý¤Ï¡Ö¤Õ¤ë¤¤¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ã¥½¥Ë¡¼ ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥íÁª¼ê¸¢¡¡»öÁ°¾ðÊó¡þ10Æü¡þÂçÀö¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¡Ê°ñ¾ë¸©¡Ë¡þ6840¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼ÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÀï¤¤¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Ì¾¾¢¡¦°æ¾åÀ¿°ì»á¤¬Àß·×¤·¤¿ÂçÀöGC¤À¡£Æ±»á¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤â¤¢¤ë¶õÃæ¥Ï¥¶¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¡¢¥³¡¼¥¹¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¥é¥Õ¤¬Ä¹¤¯¡¢³¤¤ËÀÜ¤¹¤ë¥ê¥ó¥¯¥¹¥³¡¼¥¹¡£¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢Æñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤Ì¾Ìç¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ð´é¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡´Ú¹ñ¤Î¥¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¤½¤ó¤ÊÆñ¥³¡¼¥¹¤òÁ°¤Ë¶ÛÄ¥¤¹¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¤¤Ãæ¡¢²ÏËÜ·ë¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£¡Ö¥¬¥Þ¥óÈæ¤Ù¤Ç¤Õ¤ë¤¤¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡£¤Õ¤ë¤¤¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£µ»½Ñ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥³¡¼¥¹¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÆ¬¤â¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤¦¤Î¤Ç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È°õ¾Ý¤òÏÃ¤¹¡£º£µ¨1¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëVÍÎÏ¸õÊä¡£º£Âç²ñ¤Ø¤Î¼ê¤´¤¿¤¨¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£¡Ö·ë²Ì¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì¡¢¤³¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¿Í¤è¤ê¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê²ÁÃÍ´Ñ¡Ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬À¸¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñ¤Î¤¿¤á¡¢³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÂç¤¤¤¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ4Æü´ÖÂç²ñ¤âÁý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é½÷²¦Áè¤¤¤Ï²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¸½ºß¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤Î¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤¬ÀèÆü¡¢º¸¼ê¼ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë±Æ¶Á¤Ç»Ä¤ê»î¹ç¤ò¤¹¤Ù¤Æ·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¤µ¤¯¡Ê¾®½Ë¡Ë¤ÏJLPGA¤Ë¤¤¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¯¤Á¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¡£Æ±µéÀ¸¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¯¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢Áª¼êÀ¸Ì¿¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤ËÁá¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤»þ´Ö¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤µ¤¯¤ÈÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤â½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¡£1998Ç¯ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¤Î¡È²«¶âÀ¤Âå¡É¤ÎÃç´Ö¤Ë¤³¤¦¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢¼«¿È¤â¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾Àï¤Øµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂçÀö¤ò¤É¤¦¹¶Î¬¤¹¤ë¤«¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÂÇ¤ò¤É¤¦ÂÇ¤Ä¤«¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ö¿Í¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ø¤Õ¤ë¤¤¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤â»Ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ°ì¤Î¥×¥í¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡£ËèÆü60Âæ¤Ç²ó¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¿À·Ð¤òÄ¥¤ê½ä¤é¤·¡¢4Æü´ÖÂÑ¤¨Â³¤±¤¿Àè¤Ë¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë·Ê¿§¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¦³Þ°æ¤¢¤«¤ê¡Ë
