◇女子ゴルフツアー ソニー日本女子プロ選手権 第1日（2025年9月11日 茨城県 大洗GC＝6840ヤード、パー72）

メジャー第2戦が開幕し、ツアー未勝利の小林光希（23＝三徳商事）が6バーディー、2ボギーの68をマークした。ホールアウト時点で単独首位。

「完ぺきに近いゴルフができた」。風が吹き、時折雨も降る中、難関コースを好スコアで回った小林は満足そうにほほ笑んだ。

インから出て11番で1・5メートルにつけて、12番では5メートルのパットを沈めて連続バーディーでリズムをつかんだ。後半も7番で20メートルのロングパットをねじ込み、続く8番でも6メートルを沈めて連続でスコアを伸ばした。

大洗GCは22年最終プロテストで12位となり、プロゴルファーの称号を手にした思い出の地。当時より距離は長くなり、ラフは深くなったが「（コースは）全部覚えていた。懐かしかった」といいイメージが残っていた。「あの時を思い出して、めっちゃ楽しみにしていた。自分の中では“ここなら何とかなるかも”という気持ちはあった」。3年前は4日間とも70台。この日は60台で回り成長の証も残した。

ツアー初優勝をメジャー大会で飾る最高の結末に向けて好スタートを切った。2日目に向け「ティーショットを各日にフェアウエーに打っていけるように。そこからチャンスをつくりたい」と意気込んでいた。