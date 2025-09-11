俳優の山粼賢人(31)が喜びの報告をし、芸能界やファンから祝福が寄せられている。

【映像】ギターを持ち歌う姿の山崎賢人

これまでInstagramで、映画のイベントに出席したことや、「第48回日本アカデミー賞」で優秀主演男優賞を受賞した際の授賞式の様子など、仕事のオフショットを発信してきた山粼。9月7日の誕生日を迎えた際には、撮影現場で花束を受け取る姿や、俳優人生15周年を記念した写真集を持つ姿を見せていた。

「ホントにおめでとうございます」ファンが祝福

2025年9月10日の更新では、31歳の誕生日を振り返り、「ファンミーティング。会場に来てくれた方、配信で見てくれた方と一緒に31歳の誕生日を迎えれて最高でした！ありがとございました！」とコメント。司会を務めた俳優の桜田通(33)との2ショットや、ギターを持ち歌う姿を披露している。

山粼の投稿にNetflixシリーズ『今際の国のアリス』で共演した俳優の三吉彩花(29)、朝比奈彩(31)らが「いいね！」を付け祝福。ファンからも、「賢人くんが毎日幸せでありますように」「ホントにおめでとうございます」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）