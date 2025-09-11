タレントの高橋真麻さんが埼玉・イオンモール与野で開催されたイオン「オクトーバーフェスト」取材会に登壇しました。



「オクトーバーフェスト」は1810年にドイツ・ミュンヘンで始まり、世界中で親しまれる伝統的なお祭りで、広大な会場内にはビールや食べ物を提供する巨大な仮設ビールテントが立ち並びます。イオンリテールでは今回、初の秋企画として「オクトーバーフェスト」を開催。ノンアルコール商品を含め家庭向けにアレンジし、猛暑や物価高を背景に高まる「おうちレジャー需要」に合わせた家族や友人と一緒に楽しめる「おうちフェススタイル」を提案します。







イベント冒頭から、まずは乾杯という事で同グループで販売されるドイツ産ビール「クロムバッハ」が提供され、自身で慎重にビールをグラスに注ぐ真麻さんは、泡とビールを絶妙な比率で注ぎ、司会から “見事ですねぇ〜” と声をかけられると、 “このバランスに掛けていますから！” と、満面の笑みを見せていました。







そして、会場のお客さんと乾杯の掛け声があがると、勢いよくグラスを半分以上空け “おいしい！最高です” と満面の笑みを浮かべていました。あまりの飲む速さに、その後提供されたピザに、司会から “ビールと一緒にお楽しみ下さい” と促されると “あっ、あと一口しかない！” と、あわててしまうほど。そして “やっぱりピザと合いますね” と、ピザとビールのマリアージュを堪能しました。









まさかのペースに、慌てたスタッフからおかわりが提供されると、はにかみながらも遠慮なく開栓し酒豪ぶりを見せつけていました。 “苦味も酸味も絶妙でした！” と絶賛した真麻さんでしたが、 “本当に買って帰ろうと思っていましたが、さっきVTRを見ている間に（残りを）下げられちゃったんで「あーっ」ってなっちゃいました（笑）” と名残惜しそうにおちゃめに語っていました。







自宅ではフライドチキンやハンバーガーなどにビールで「乾杯」を楽しんでいるという高橋さん。 “2歳の息子とかは「乾杯」をしたがって、自分から率先して「乾杯」をしてくるので三世代で楽しんでいます” と家庭の様子を明かし、 “私も一人っ子でしたので、2人子どもがいると乾杯のしがいもありますし、食卓が楽しいです。（父・高橋英樹さんも）やはり孫にはデレデレ” と賑やかな様子を語りました。









また敬老の日を控え、高橋さんは三世代で食事をしようと約束していることを明かしつつ “常日頃から我が家は「感謝」の気持ちをちゃんと言葉にして伝えることを意識しているので、そういう言葉を掛けたり、孫からはお手紙を書いたりしています” と明かしました。

さらにこの秋に長期休暇が取れたら、やってみたいことを聞かれると “おかげさまで高橋英樹さんは81歳なんですけど、すごく毎日忙しくて休みが取れないんですが、もし取れたら三世代で温泉へ行って、日頃の疲れをとってもらいたいなぁと思います” と、父親への思いを明かしていました。

【担当：芸能情報ステーション】