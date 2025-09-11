幻冬舎の編集者、箕輪厚介氏との不倫疑惑を報じられ、謝罪した人気ユーチューバーでインフルエンサーのいけちゃん（27）が11日、X（旧ツイッター）を更新。金欠を否定した。

10日に更新したYouTubeで、秋田県東成瀬村の自宅の引っ越しを動画に収めた。引っ越しの過程を明かす中で、自宅内の電気が止まっていることを明かすシーンがあった。いけちゃんはXで「6年間も私YouTuberとしてやってきているのに、1ヶ月休業しただけで電気代も払えないくらい金欠に陥ってると思われてるのは何でなの、、、、」と訴えた。その上で「世の中の人みんなだけど、貯金ってあるじゃん、、、、、、、、」とつづった。

秋田県出身のいけちゃんは東成瀬村に住み、東京との2拠点生活を展開していた。YouTubeサブチャンネル「村人いけちゃん【田舎移住】」で、古民家を改修するなどの動画をアップ。昨年4月から「地域おこし協力隊」として活動していたが、不倫疑惑報道後の7月31日に東成瀬村の町役場へ「一身上の都合で」と自ら退任を申し出て、受理されていた。

動画内でいけちゃんは「家を強制退去になってしまいまして。この村に来てまだ1年半。私としてはまだこの村にいたかったんですけど、かなり速やかに出て行かなきゃいけないそうなので」と切り出し、ため息をついた。

まずは新築の自宅の内部を公開。「私、村に家が2つ（自宅と古民家）あるんですよ。強制的に出て行かないといけないのはまずはこの新築。ここが移住者向けで村が安く貸している物件なんです。古民家の方は私個人の契約なので、別に住みたかったら住んでねっていう感じ」と説明。結局、自宅から退去し、一部の荷物を古民家に移動させた。

いけちゃんは7月26日、妻子ある箕輪氏との都内デートを報じられ、それぞれのYouTubeで謝罪した。いけちゃんは秋田高卒業。大学では建築工学を学び、卒業後に1級建築士の試験に合格した。“ぼっち系”YouTuberとして活動し、グラビアで水着姿を披露している。