Ì¸Åç¡Ö¼ê¤ÎÄ´»Ò¤¬¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¹Ó¼®Éô²°¤Ç¼ãÎ´·Ê¤ä¼ã¸µ½Õ¤é¤È5ÈÖ¡¡¾ì½êÁ°¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê·Î¸Å½ªÎ»
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î´ØÏÆ¡¦Ì¸Åç¡Ê29¡á²»±©»³Éô²°¡Ë¤¬11Æü¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¤Î¹Ó¼®Éô²°¤Ë½Ð¸þ¤¡¢½©¾ì½ê¡Ê14Æü½éÆü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤ÇÂç´Ø³Í¤ê¤ËÄ©¤à´ØÏÆ¡¦¼ãÎ´·Ê¡Ê30¡á¹Ó¼®Éô²°¡Ë¤äËëÆâ¡¦¼ã¸µ½Õ¡Ê31¡áÆ±¡Ë¤é¤È5ÈÖ¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÏ¶¯¤¤´ó¤ê¤Ê¤É¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Öº£Æü¤Ï5ÈÖ¡©¼ê¤ÎÄ´»Ò¤¬¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èè¤ì¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Å½ý¤Î±¦¼ê¼ó¤òÄË¤á¡¢8·î13Æü¤ÎÀ¹²¬»Ô½ä¶È¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¡¢¶âÂô»Ô½ä¶È¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ç¾ì½êÁ°¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê·Î¸Å¤Ï½ªÎ»¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÄ´À°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î·Î¸Å¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£ÄË¤ß¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤ì¤ë¤È¤¤Ë¡¢¡ÊÈÖ¿ô¤Ï¡Ë¾¯¤Ê¤¤¤±¤É°ìÈÖ°ìÈÖ¤·¤Ã¤«¤êÅö¤¿¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Àè¾ì½ê¤Ï4Ï¢¾¡¤Ç¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤â¡¢½ªÈ×¤Ç5Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É8¾¡7ÇÔ¡£»°Ìò¤Ç¤Î2¾ì½êÏ¢Â³2·å¾¡Íø¤òÆ¨¤·¤¿¡£½©¾ì½ê¤Ø¡Ö2·å¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¡£¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤«¤é2·å¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£