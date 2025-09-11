ニュースのその先を考える記者解説、きょうのテーマは「海外でテロや災害にあったらどうする？」。政治部・外務省担当の鈴木しおり記者が解説します。

◇ ◇ ◇

9月11日でアメリカ同時多発テロから24年です。このテロでは、日本人24人を含む2977人が亡くなりました。

当時、現地では通信状態がかなり悪く、安否確認がなかなかとれずに混乱した状況が続きました。

また、フライトは数日間欠航となり、観光客は空港のターミナルなどに寝泊まりして再開を待つしかなかったといいます。

きょうは、私たちがこうした事態に直面したらどうすればよいのか、考えていきたいと思います。

■外務省に新設部署･･･一元化し体制強化

まず、日本政府の最新の動きからご紹介します。

先月、外務省に「海外邦人緊急事態課」が新設されました。

テロや災害に日本人が巻き込まれるケースが多発していることから新設されたもので、これまでは有事対応が部署をまたがっていたのですが、体制を一元化して強化するとしています。

さらに、こちらは外務省の内部会議の様子です。「危険情報」のレベルを上げるかどうか、議論されていました。

「危険情報」は、外務省や現地大使館が収集した治安情勢をもとに、安全上の注意が必要な国や地域を危険度合いによって4つのレベルで示すものです。

■政府の対応は？実際にテロ・災害が起きたら･･･

――実際にテロや災害が起きてしまったら、日本政府はどのような対応をとるのでしょうか？

重大な緊急事態が起きると、外務省の「海外緊急展開チーム」が現地に派遣されます。

このチームは、テロや災害対応の経験豊富な人材で構成されていて、現地当局と連携しながら、日本人が安全に出国できるルートを確保し、迅速な退避を支援します。

具体的には、日本政府が手配したバスで国境を越えて近隣国に退避させる。または、空港まで送り届け、チャーター機や自衛隊機で近隣国や日本に到着するまで、安全を見守ります。

最近では、2025年3月に発生した大地震でミャンマーに派遣されました。

また、中東情勢の緊迫化に伴い、2024年秋にはレバノンに、2025年6月にはヨルダンとアゼルバイジャンに派遣されました。

■「着弾音が聞こえ･･･緊張感」派遣されたメンバーは？

実際に派遣された外務省のメンバーに当時の話を聞きました。

レバノンで日本人退避に携わった白鳥和彦さんは、「遠くに黒煙があがり、どーんという着弾音が聞こえ、緊張感があった」と話していました。

大地震の起きたミャンマーに派遣された中村勇さんは、余震が続くなかで滞在するホテルの壁に亀裂が入ったそうで、「みしみしという音が聞こえると恐怖を感じた」と話していました。

経験豊富な2人でも重圧を感じる状況だったそうですが、「困っている人を助けたい」という一心で任務にあたったとのことでした。

■私たちはどうすれば？･･･海外でテロ・災害にあったら

――では、実際に海外でテロや災害にあってしまったら、私たちはどうすればよいのでしょうか？

外務省の白鳥さんと中村さんによると、慌てて自力で出国しようとするのはかえって危険だといいます。

テロでも災害でも、空港に向かうまでに二次被害にあう可能性や、フライトが欠航になる可能性もあります。

大使館や現地当局からの最新情報を入手して落ち着いて行動してほしい、ということでした。

また、有事の際はインターネットが繋がらない可能性もあるので、滞在先の住所や電話番号をあらかじめ家族に伝えておいてほしい、外務省の「たびレジ」や在留届にも出発前に登録してほしいということでした。

――このニュースを通じて、鈴木記者が一番伝えたいことは何でしょうか？

「偽情報に注意！」です。有事が発生すると、SNSでは恐怖を煽るような偽情報が一気に拡散されます。

特に、避難ルートや安全な場所に関する偽情報は、命に関わる危険があります。

普段は気にしないような投稿でも、混乱の最中には信じてしまうかもしれません。

落ち着いて公式の情報を確認してほしいと思います。