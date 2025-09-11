◇ナ・リーグ ドジャース9―0ロッキーズ（2025年9月10日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は10日（日本時間11日）、本拠でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。自身のボブルヘッド人形が配布された一戦の第2打席は右前適時打を放ち、5試合連続安打で連続試合出塁を16に伸ばした。ナ・リーグ西地区首位のチームは同地区最下位のロッキーズに快勝。試合終了までにマジック対象のジャイアンツが敗れて地区優勝M15が再点灯し、2位パドレスが敗れてM14。さらにドジャースが4連勝を飾り、一気にM13とした。

ドジャース攻撃中の7回には球場内にファンが乱入するアクシデントが発生した。2死走者なしからエドマンが右前打を放って出塁すると、外野席から男性が外野に侵入。すぐに警備員に取り押さえられて球場外へ連行され、試合進行に大きな遅れは発生しなかったが、一塁塁上でエドマンは苦笑いを浮かべていた。

ドジャースは2回に大谷の適時打などで4点を先制。4点リードの8回は、1死一、二塁から大谷が打撃妨害でつなぐと、続くベッツが満塁弾。T・ヘルナンデスにも一発が飛び出し、2者連続本塁打で5点のダメ押し点を奪った。

投げては先発スネルが6回2安打無失点、11奪三振と好投して4勝目。5投手による継投で無失点に抑え、計17奪三振と相手打線を寄せつけなかった。

この日は今季最後の大谷のボブルヘッドデー。エンゼルス時代も含めて自身のボブルヘッドデーでは、過去12試合で47打数15安打の打率.319、4本塁打、9打点と好相性だった。