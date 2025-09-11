【すき家】370円から朝食メニューが楽しめるのお得じゃない...？アプリで「得すきクーポン」配信中。

2025年9月11日現在、すき家の公式アプリで「9月得すきクーポン」を配信しています。

月見メニューのクーポンも

公式アプリで、25年10月1日8時まで（一部は25年9月12日8時まで）使えるお得なクーポンを公開中です。

クーポンの対象商品と値引額は以下の通り。

●朝食商品（モーニングサイド商品は対象外）...50円引き

●定食商品（牛皿、牛カルビ焼肉皿、牛皿ビールセット、牛カルビ皿ビールセットは対象外）...50円引き

●月見すきやき牛丼・月見辛旨すきやき牛丼（すきやき牛丼、辛旨すきやき牛丼は対象外）...50円引き

●Sukiシェイク 焼き芋...30円引き

いずれのクーポンも1回の会計で3個まで利用可能。デリバリーは対象外です。株主優待券、お食事券、レシートアンケートクーポン、ZSC特別クーポンとの併用は、店頭でお会計の場合のみ可能です（公式アプリでの会計では併用できません）。

また、月見すきやき牛丼・月見辛旨すきやき牛丼について、すき家アプリで会計する場合はSukipassとの併用はできません。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部