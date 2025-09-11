ニベア花王が千葉Jの2025－26シーズンオフィシャルパートナーに就任…富樫勇樹とのコラボ企画も

ニベア花王株式会社は9月11日、千葉ジェッツの2025－26シーズンオフィシャルパートナーに就任すると発表した。

「日本の生活者の毎日を、スキンケアの力で輝かせたい」という企業理念のもと、様々なスキンケア商品を展開している同社。「千葉ジェッツふなばしを取り巻く全ての人たちと共にハッピーになる」という活動理念から、ブースターや地域の人々に感謝をしながら活動していく千葉Jの姿に共感し、スポンサー契約を締結する運びとなった。

9月14日に開催される越谷アルファーズとのプレシーズンゲームにて、同社は冠協賛に。当日の来場者全員に、富樫勇樹のオリジナルコラボうちわ、およびニベア花王商品がプレゼントされる。また、今回のキャンペーン限定のコラボグッズが当たる抽選会も行われる予定だ。

加えて、長年ニベアクリームを愛用している富樫とのスペシャルコラボ企画も。富樫と人気バスケYouTuber「ともやん」のコラボ動画が9月12日に公開予定され、富樫の直筆サインオリジナルグッズが当たるXハッシュタグ投稿キャンペーンが11月4日まで実施される。詳細は、ニベアキャンペーン情報のX公式アカウント（@nivea_promo_jp）から確認可能だ。

【動画】昨季のPOでも鮮烈な活躍を残した富樫！