「一生懸命やっていても、失敗はつきものです。でも、その失敗を失敗のままで終わらせているとしたら、もったいない」。こう語る放送作家の野呂エイシロウ氏は、自身も子どもの頃に大失敗をやらかした経験があるといいます。

野球をしていて近所の家の瓦を割ってしまった野呂少年は、カンカンに怒ったその家のおじさんの怒りの矛先をいったいどうやってかわしたのでしょうか。野呂氏の著書『「話がつまらない」をなくす技術』から一部を抜粋・編集して、その意外な理由を紹介します。

失敗を「失敗のまま」で終わらせない

一生懸命やっていても、失敗はつきものです。でも、その失敗を失敗のままで終わらせているとしたら、もったいない話です。

なぜなら、あなたの失敗談は、他人に笑ってもらえるネタの宝庫だからです。誰でも、人の失敗はおもしろいもの。僕は失敗するたびにさらけ出し、鉄板のネタにアレンジしています。

台風でビニール傘がグシャグシャになり、骨だけになってしまいました。もちろん僕のスーツはずぶ濡れです。こんなとき、ずぶ濡れのまま、さらに骨だけになった傘も捨てずに相手の前に現れると、絶対にウケます。

傘は捨てればただのゴミですが、今この瞬間は大失敗をした僕をビジュアルで補強する絶好の小道具になるからです。

相手はびっくりします。お気の毒に、と思う前に、とぼけた顔をした僕が骨だけのビニール傘を持って立ちすくむ姿に思わず笑ってくれるでしょう。そして、とりあえずタオルを差し出してくれるはずです。

こういうシーンはお互い長い間記憶に残りますし、不思議と嫌な思い出にはなりません。むしろ風が強い日や台風の日のときのための爆笑アイテムとして、骨だけになった傘をとっておきたいくらいです。

先日も、ころんで壊れてしまったメガネをそのままかけて参上しました。

どうやって大遅刻を「笑い」に変えたのか

結構シリアスな失敗になりかねないのは、寝坊や遅刻です。僕は早朝の情報番組で構成を担当していた頃、大寝坊をしてしまったことがあります。

テレビ局には午前3時20分までに入らないといけません。ところが、3時半にプロデューサーから電話がかかってきたとき、まだベッドのなかでした。実は前の晩に寝るときに、曜日を完全に勘違いしていたのです。

「野呂さん、今起きたでしょう？」というプロデューサーの電話の声。僕の仕事は番組のオンエア前に原稿をチェックし、修正することですから、今からタクシーを飛ばしたところで挽回できる見込みはありません。

いくら謝っても、大寝坊して仕事に穴を開けてしまった事実は取り戻せません。僕はわざと余裕たっぷりに、

「いやあ○○さん、電話がかかってくるのをベッドのなかで、今か今かとお待ちしていましたよ……というのはウソで、すみません！ すぐに行きます！」

と意表をつく返事をかましました。それから出向いたところで仕事はないのですが、タクシーを飛ばして局に向かいました。

とりあえず、何かおもしろいことをしなければいけない。それはウケを狙って自分のミスを帳消しにしてもらおう、という意図ではありませんでした。生番組という商品を作っているなかで、最も大切な「出演者やスタッフの気持ち、雰囲気」をしっかりリカバーすることこそが、寝坊して場の空気を乱してしまった自分の責任だと考えたからです。

遅刻したことをひたすら謝って回っても、おそらく何の解決にもなりません。それどころか、謝られたほうがかえって恐縮したり、怒りが増したりして、もっとムードが悪くなってしまう恐れだってあります。

どうすればその場の空気を明るいムードに一変できるか。みんなでワッと笑って生放送に入れるか。そのために、自分に今何ができるか。それだけを考えました。

そこで、テレビ局の近くのコンビニに飛び込み、とにかくかさばる袋に入ったスナック菓子を、それこそ棚ごと、両手で持てる限界まで買い込みました。そしてそのまま、スタッフルームに飛び込みました。

いやー、大変申し訳ありません！ と駆け込んできた大遅刻犯のほうを見ると、本人ではなくスナック菓子のお化けみたいなものがフラフラ歩いているのですから、みんなあっけにとられてしまいました。

寝坊したことで一番迷惑をかけたであろう女子アナのほうに向かい、スナック菓子の山のなかから謝りました。

「ちょっと野呂さん、こんなもの買ってくる暇があったら、あと15分は早く来られましたよね⁉」

もう表情は笑っています。

「いやー、30分は巻けたかもしれないです。でも△△さん、お菓子好きでしょ？」

「こんなに食べられるわけないでしょ！」

こんな雰囲気になり、小腹が空いているほかのスタッフたちも寄ってきて「大遅刻の野呂先生のおかげで美味しい差し入れをいただきました」なんておちょくられます。こうして何とかいいムードを取り戻すことに成功しました。

ただ詫びるだけなら、誰にでもできます。本当にそれが申し訳ないと思うのなら、その失敗を脳みそからはみ出させるくらいのポジティブなサプライズを仕掛ける必要があると思うのです。それこそが本当の誠意だと思いますし、その処理が見事であれば、失点以上の得点を得ることだってできるはずなのです。

家の瓦を割られてカンカンに怒るおじさん

ビジネスにもプライベートにも、トラブルはつきものです。ときとして、さまざまな経緯から相手が激怒しているところに、許しを請いに行かなければならないことがあります。謝り方は、話し方の高度な応用と言えます。ポイントは、「共通点」です。

僕がまだ小学校低学年だった頃のことです。名古屋近くの新興住宅地で、みんなで高台から下のほうに向かって石を投げて遊んでいました。

すると誰かがコントロールミスして、近所の家の瓦を5〜6枚割ってしまったのです。その家のおじさんはカンカンです。みんなで1度家に戻り、親に事情を説明してついてきてもらい、謝罪と弁償の説明のために出向くことになりました。

大勢で一列に並び、順番におじさんに謝ります。おじさんはとても怒っている様子です。やがて僕の順番が回ってきます。「ごめんなさい」と僕が謝ると、どういうわけかおじさんの態度が柔和に一変しました。一体、何が起こったのか？

おじさんの怒りは、どうしておさまったのか

当時、名古屋近郊の子どもであれば、判で押したように中日の野球帽をかぶっていたものですが、特に野球に興味がない僕の親は、トンチンカンにもジャイアンツの黒い帽子を僕に買い与えていたのです。





おじさんは僕の帽子を見ながら、「君は巨人ファンか。うん、あんまりいたずらしちゃいかんぞ」なんて言って、最後は割と上機嫌で許してくれました。そう、おじさんはきっと巨人ファンだったのです。

今思えば、中日ファンだらけの名古屋で肩身の狭い思いをしていたのでしょう。そんなときに巨人の帽子をかぶった少年を見たおじさんは、少しうれしくなったのだと思います。

つまり、人はどんな局面でも、共通点を持っている人間には共感を抱くのです。ここから学べることは、もしも、あなたが誰かに怒られて謝罪しなければいけなくなったら、相手との共通点がないかを探してみるということ。

趣味、好きな野球チーム、映画、音楽、ペット、誕生月……。今はFacebookやX、ブログなどで、相手の好みや趣味を調べることもできます。事前に共通点を調べて、相手にさりげなく伝える術を考えてみてください。

謝罪のあとに、ぽろっと付け足してもいいし、バッグにそれとわかるキーホルダーやグッズをぶら下げておいてもいい。その共通点が、あなたを窮地から救う武器になることがあります。

（野呂 エイシロウ ： 放送作家 戦略的PRコンサルタント）