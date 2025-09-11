（台北中央社）俳優のリン・イーション（林義雄、本名林正雄）さんが9日、死去した。89歳だった。多数のドラマに出演し、近年では祖父役で存在感を発揮したことから“国民のおじいちゃん”として親しまれた。



遺族が10日までに明らかにした。



リンさんは台湾映画の名作「魯冰花」（1989年）での父親役で俳優としての地位を確立。近年は、台湾の万屋を舞台にしたドラマ「いつでも君を待っている」（用九柑仔店）や総統選に関わる人々を描いた「WAVE MAKERS 〜選挙の人々〜」（人選之人-造浪者）などで祖父役を演じ、人気を博した。かつてのインタビューでは「これまでは皆から『魯冰花』と言われてきたが、今は『おじいちゃん、おじいちゃん』と言われる。おじいちゃん役を演じ続けていかなければ」と語っていた。



2020年にはテレビ番組賞「第55回ゴールデン・ベル・アワード」（電視金鐘奨）で特別貢献賞を受賞した。



告別式は10月2日に台北市内で営まれる。



（洪素津／編集：名切千絵）