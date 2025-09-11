弘電社、今期配当を6円増額修正

弘電社 <1948> [東証Ｓ] が9月11日後場(14:00)に配当修正を発表。26年3月期の上期配当を従来計画の42円→45円に増額し、下期配当も従来計画の42円→45円に増額修正した。年間配当は90円(前期は84円)となる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は株主の皆様への利益還元を経営上の重要な施策の一つとして位置づけ、事業基盤充実のため、業績動向および財政状況等を総合的に判断し、配当による株主の皆様への利益還元を継続的に行うことを基本方針としております。 上記基本方針、および中期経営計画に沿って当期の業績が堅調に推移していることを勘案し、年間配当金を前回予想から６円00銭引き上げ、１株当たり90円00銭に修正することといたしました。なお、中間配当金については、１株当たり45円00銭へ修正いたします。

