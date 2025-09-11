「あの人気チェーン店、比べてみました」

日本全国にある人気チェーン店を木曜ヒルナンデスが総力取材！

今回は、全国各地に６５０店舗以上展開する超人気寿司チェーン店「スシロー」の

都心店と郊外店に密着し徹底比較！



＜出演者＞

やす子

杉原凜（日本テレビアナウンサー）



＜紹介した施設＞

【都心店】スシロー新宿東口店 150円〜

【郊外店】スシロー横浜梶山店 120円〜



●人気ランキング

【全店舗】※2023年10月〜2024年9月 実績 ※フェア商品を除く

１位 厳選まぐろ赤身

２位 活〆はまち／寒ぶり

３位 えび天にぎり

４位 サーモン

５位 えんがわ

６位 軍艦ねぎまぐろ

７位 えびアボカド

８位 えび

９位 フライドポテト

10位 オニオンサーモン





【都心店（新宿東口店）】※2025年8月1日〜16日 実績 ※フェア商品を除く１位 厳選まぐろ赤身２位 軍艦ねぎまぐろ３位 活〆はまち４位 サーモン５位 茶碗蒸し６位 えび天にぎり７位 炙りサーモンバジルチーズ８位 サーモンちーず９位 まぐろユッケ(卵黄醤油)10位 えんがわ【横浜梶山店】※2025年8月1日〜16日 実績 ※フェア商品を除く１位 厳選まぐろ赤身２位 活〆はまち３位 茶碗蒸し４位 軍艦ねぎまぐろ５位 えんがわ６位 えび天にぎり７位 いくら軍艦８位 えびアボカド９位 サーモン10位 特ネタ中とろ※情報は全て放送時のものです※店舗によって価格が異なります。※赤しゃりでの提供となる場合があります。「あなたの不要品買い取るンデス！」最近の不要品買取り事情はどうなっているのか？くわばたりえが訪問買取り業者に密着して徹底調査！どんなものがいくらで売れるのか？最近のトレンドは？これがこの値段で買取！訪問不要品買取の特集企画。

＜出演者＞

くわばたりえ

＜今回ご協力いただいた訪問不要品買取業者＞

ワンダーレックス



「国民意識調査ビンゴ」

場所や世代を限定したランキングのTOP９は何かを当ててビンゴを目指す！

今回のテーマは…＜20代〜60代 男女に聞いた！刑事役が似合う有名人＞



１位：水谷豊

２位：織田裕二

３位：舘ひろし

４位：天海祐希

５位：内藤剛志

６位：反町隆史

７位：柴田恭兵

８位：西島秀俊

９位：戸田恵梨香



＜視聴者プレゼント＞

スシローのお食事券 2,000円分



※値段などの情報は放送時のものです