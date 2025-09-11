「韓国は合格、日本は不合格だ」W杯開催国との２連戦で明暗。対照的な結果に韓メディアが私見「２試合連続無得点で攻撃力に課題」
日本と韓国は代表の９月シリーズで、異なる成果だった。
韓国メディア『マイデイリー』は、「韓国は１勝１分けー日本は１分け１敗！ 2026北中米ワールドカップの開催国を相手に生み出した対照的な結果」と見出しを打った記事で、まずは両国の戦績を振り返る。
韓国は７日のアメリカ戦は２−０で勝利。得点者はソン・フンミンとイ・ドンギョンだ。10日のメキシコ戦は２−２の引き分けに終わったが、先制点を許した後、ソン・フンミンとオ・ヒョンギュのゴールで逆転。一時はリードしたが、後半アディショナルタイムに同点ゴールを奪われ、惜しくもドローとなった。
一方の日本は、７日にメキシコと引き分けて、10日のアメリカ戦は０−２で敗れた。同メディアは「メキシコとの試合はスコアレスドロー、10日のアメリカ戦は２失点で敗戦。２試合連続無得点で攻撃力に課題を残した」と報じている。
また記事では、「グループを首位通過した」など、それぞれのW杯アジア最終予選に言及したうえで、「北中米W杯では、開催国のアメリカやメキシコとグループステージで再び、対戦する可能性がある」と展望する。
その意味で、「今回の親善試合は本大会を見据えた重要なテストとなった」とし、「韓国は内容・結果ともに合格、日本は不合格だ」と見解を示した。
順調に本大会行きを決めた一方で、予選後のテストマッチでは明暗が分かれることに。10月シリーズでも日本と韓国の親善試合の相手は同じ。ブラジル、パラグアイと相まみえる。次は日本も合格点を得られるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のアメリカ戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！ 先発10人が及第点未満の厳しい評価。最高点は好守を連発した12番
