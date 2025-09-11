Æ£°æÉ÷¤¬¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPrema¡Ù¤ÎÀ©ºî¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¸ø³«¡ª¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»Ñ¤Ç²Î¤¦¡È»êÊ¡¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¡É¤Ë¡Ö²¿²ó¤âÄ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¥Õ¥¡¥ó´¶·ã
Æ£°æÉ÷¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£9·î5Æü¥ê¥êー¥¹¤Î¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPrema¡Ù¤ÎÀ©ºîÉ÷·Ê¤òÂª¤¨¤¿Æ°²è4ËÜ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
①Æ£°æÉ÷¡ßShy Carter¤¬À¸¤ß½Ð¤¹»êÊ¡¤Î¥Ïー¥â¥Ëー ②2024Ç¯¤ÎÆ£°æ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¤â2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡Ê3ËçÌÜ¡Ë ③¤Õ¤¿¤ê¤¬¶¦Æ±ºî»ì¤·¤¿¡ÖLove Like This¡×MV
¢£Æ£°æÉ÷¡ßShy Carter¡¢»êÊ¡¤Î¥Ïー¥â¥Ëー
1ËÜÌÜ¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥ª¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÆ¬¤Ë´¬¤¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿Æ£°æÉ÷¤È¡¢¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ç¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëShy Carter¡Ê¥·¥ã¥¤¡¦¥«ー¥¿ー¡Ë¤¬¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¥Öー¥¹¤ËÅÐ¾ì¡£¥·¥ã¥¤¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖCasket Girl¡×¡ÖI Need U Back¡×¡ÖLove Like This¡×¡ÖYou¡×¡ÖOkay, Goodbye¡×¤Î5¶Ê¤Îºî»ì¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ýÏ¿¶Ê¡¢¡ÖOkay,Goodbye¡×¤ò¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤Ã¤Æ²Î¤¦¥·¥ã¥¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢Î¾¼ê¤ò¹¤²ÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Î¤Ó¤ä¤«¤Ë²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤ëÆ£°æ¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÎÀ¼¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢»êÊ¡¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¹¥È¡¢´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¾Ð¤ß¤ò¸ò¤ï¤¹»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
2ËÜÌÜ¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÇÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¥á¥í¥Ç¥£¤ò¤Ê¤¾¤ëÍÍ»Ò¡¢3ËÜÌÜ¤Ç¤ÏÆ£°æ¤Î²ÎÀ¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¥ー¥Üー¥É¤òÃÆ¤¯¥·¥ã¥¤¤Î»Ñ¤¬¡£4ËÜÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¤Õ¤¿¤ê¤¬¡Ö¤¢ー¤Ï¤Ã¤Ï¤Ã¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÂÎ¤òÈ¿¤é¤¹³Ú¤·¤²¤Ê¼«»£¤ê±ÇÁü¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À©ºî¸½¾ì¤ÎÏÂ¤ä¤«¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¶õµ¤´¶¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
Æ£°æ¤ÏÅê¹Æ¤Ë¡ÖGod, made some best songs in the world w/ @shycarterofficial I fear¡Ê¿À¤è¡Ä @shycarterofficial ¤È°ì½ï¤ËÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¶Ê¤òºî¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢ÉÝ¤¤¤¯¤é¤¤¡£¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼ê±þ¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ©ºîÉ÷·Ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Î²ÎÀ¼¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¤Æ²¿²ó¤âÄ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¡Èmy men¡É¤È¸À¤¤¹ç¤¨¤ëÃç¤Î¤Õ¤¿¤ê¡×Shy Carter¤È¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ð¥¤¥Ö¥¹¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡ÖÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¶õµ¤´¶¤¬²ÎÀ¼¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¶Ê¤¿¤Á¤ò°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¡¢Ç®¤¤È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£