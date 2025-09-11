石井表記、今期経常を一転5％減益に下方修正

石井表記 <6336> [東証Ｓ] が9月11日後場(14:00)に決算を発表。26年1月期第2四半期累計(2-7月)の連結経常利益は前年同期比3.2％増の5.2億円に伸び、従来の10.9％減益予想から一転して増益で着地。

しかしながら併せて、通期の同利益を従来予想の11.9億円→10.5億円(前期は11億円)に11.8％下方修正し、一転して5.0％減益見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した8-1月期(下期)の連結経常利益は前年同期比11.9％減の5.3億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である5-7月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比19.3％減の3.2億円に減り、売上営業利益率は前年同期の9.3％→7.2％に悪化した。



株探ニュース

