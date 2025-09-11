14時の日経平均は267円高の4万4105円、ＳＢＧが310.97円押し上げ 14時の日経平均は267円高の4万4105円、ＳＢＧが310.97円押し上げ

11日14時現在の日経平均株価は前日比267.73円（0.61％）高の4万4105.40円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は443、値下がりは1102、変わらずは70と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を310.97円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が131.01円、フジクラ <5803>が13.67円、ディスコ <6146>が13.57円、任天堂 <7974>が12.16円と続く。



マイナス寄与度は62.4円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が20.77円、コナミＧ <9766>が9.29円、テルモ <4543>が8.24円、トヨタ <7203>が7.77円と続いている。



業種別では33業種中8業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、その他製品、鉱業、非鉄金属と続く。値下がり上位には銀行、保険、輸送用機器が並んでいる。



※14時0分3秒時点



株探ニュース

