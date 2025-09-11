【ふるさと納税】2025年10月からのポイント付与禁止で「やめる」人の割合は? - さとふる調査
さとふるは9月10日、ふるさと納税の利用実態に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は2025年8月19日〜8月25日、7,015人を対象にインターネットで行われた。
○9月末までの「前倒し納税」が2.5倍に増加
年間の寄付総額を10割とした場合に、9月末までに10割寄付する予定と回答した人は、2024年の14.6%から36.6%に増加し、前年同期比で2.5倍となることがわかった。
1月〜9月末までにどのくらいの金額を寄付しましたか、または寄付する予定ですか?
9月末までに10割寄付する理由として、71.5%が「ポイント付与が禁止される前に寄付したいから」と回答しており、制度改正前に寄付を完了しようとする寄付者が多いことがわかる。
(2025年9月末時点で10割を寄付する予定と回答した方へ)最も当てはまる理由を教えてください
○ポイント付与禁止に7割が「反対」
ポイント付与禁止については70.7%が「反対」と回答し、禁止後も「ふるさと納税を続ける」と回答した人は65.7%、禁止後に「やめる」と回答した人は1.9%だった。
ポイント付与禁止後もふるさと納税を続ける理由は「税の控除・還付を受けられるから」(86.9%)が最多で、「お礼品を受け取ることができて魅力的だから」(69.1%)が続いた。そのほか、「地域を応援できるから」(29.4%)や「自分の寄付が地域の発展に貢献するから」(19.6%)といった理由も挙げられた。
2025年10月から、ふるさと納税サイトによるポイント付与が禁止されることを知っていますか?
ポイント付与禁止に対する考えについて、最も当てはまるものを教えてください
ポイント付与が禁止される2025年10月以降もふるさと納税を続ける予定ですか?
○10月以降、ふるさと納税サイトに求めるのは?
ポイント付与禁止後に「寄付先の自治体選び」で重視する点は「お礼品の魅力」(90.8%)が最多。
2025年10月以降、寄付先の自治体を選ぶ際に重視する点は何ですか? ※複数回答可
「ふるさと納税サイト選び」で重視する点は「お礼品の魅力」(71.3%)と「サイトの利便性」(55.9%)が特に多く、ポイント付与禁止後は「魅力あるお礼品の有無」や「サイトの使いやすさ」が比較検討の中心になっていることが分かる。
2025年10月以降、ふるさと納税サイトを選ぶ際に重視する点は何ですか? ※複数回答可
(「サイトの利便性」と回答した方へ)重視する点は何ですか? ※複数回答可
