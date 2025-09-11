高知競馬（高知市）でデビュー以来１１３連敗を記録し、「負け組の星」として愛された「ハルウララ」（２９歳）が９日に死んだ。

全国で一大ブームとなった当時の関係者やファンらから惜しむ声が聞かれた。

１９９８年のデビューから１勝もできず、２００４年８月のレースを最後に休養し、その後引退。負け続けてもひたむきに走る姿が共感を呼び、社会現象になった。１０６戦目に騎乗したトップジョッキー・武豊騎手はレース後の記者会見で、「競馬を知らない人も引き寄せた。ある意味で名馬と言えますね」と話した。

「当たらない」ことから単勝馬券が交通安全のお守りになり、ＣＭや映画にも出演。赤字に悩んでいた高知競馬の収支を黒字に転じさせるなど経営にも貢献した。引退後は千葉県の牧場などで余生を過ごした。

高知競馬で１９９４年から実況アナウンサーを務めるブームの火付け役、橋口浩二さん（５８）は９日夕、ネットニュースで悲報を知った。極端に遅い馬ではなく２、３着になることもあり、「１回は勝たせてあげたいとみんなで支えていた」と振り返る。「優しい人たちに見守られ、幸せだったと思う。勝っている実況をしたかった」と残念がった。

ハルウララを担当していた調教師の宗石大さん（７４）は「この日がいつかは来ると思いましたが、疝痛（せんつう）（腹部の痛み）で亡くなったとのことで、ウララも周りの関係者の皆様もつらい思いをされたでしょう。ファンの皆様には、厚く御礼を申し上げます」とコメントを発表した。

当時、高知競馬で広報だった吉田昌史さん（５９）も「体が小さく臆病な馬だったが、調教師や厩務（きゅうむ）員らの期待に応えられるように頑張っていた」と回顧した。

１０日に高知競馬場で別の地方競馬をテレビ観戦していた南国市の男性（７４）は、武騎手が乗ったレースを見てファンになり、出走ごとに馬券を買ったという。「ハルウララ」と印字された馬券を宝物として今もアルバムで大切に保管する。「天国でゆっくり過ごしてほしい」と悼んだ。