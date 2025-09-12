Netflix、日本10周年！ 戸田恵梨香・役所広司作と『ジョジョ』第7部の世界配信を発表
Netflixは2025年9月、日本でのサービス開始から10周年を迎える。これを記念し、戸田恵梨香主演「地獄に堕ちるわよ」、役所広司主演「俺のこと、なんか言ってた？」、アニメ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」の3作品を発表した。前2作は2026年に、アニメは世界配信を予定する。
Netflixはミッション「Entertain the World（世界を楽しませる）」のもと、日本と世界の視聴者に多様な物語を届けてきたと説明する。2024年上半期には国内登録世帯数が1000万世帯を突破し、日本発作品は英語以外の言語作品の中で世界2位の視聴数だという。今後も人々を惹きつける物語づくりを継続し、日本発の作品や取り組みを拡充していくとしている。
戸田恵梨香主演の「地獄に堕ちるわよ」は、日本一有名な占い師とされる細木数子の知られざる半生を描く。昭和から平成にかけてメディアで存在感を示し、40代半ばで占い師となるまでの過程に焦点を当てる。監督は瀧本智行と大庭功睦。瀧本は細木の半生を緻密な映像で描くと語り、大庭は企画初期からリサーチに携わったという。「全裸監督」「サンクチュアリ -聖域-」に続き、“アンチヒーロー”像を提示する作品として位置づける。
役所広司主演の「俺のこと、なんか言ってた？」は、脚本を宮藤官九郎、プロデュースを磯山晶が担当。世界的舞台で日本人として初の主演を飾った舞台俳優・高瀬川玄に起きた出来事を描くヒューマンコメディで、ある日突然、世界から忘れ去られた男が再起を図る物語だ。宮藤と磯山が再タッグを組み、テーマは「承認欲求」。ロンドンのシェイクスピアズ・グローブ座で主演した高瀬川は、事情により帰国が遅れ、2年ぶりに日本へ戻る。名声や家族、金銭面の支えを失い、再びスポットライトを目指す姿を描く。
アニメ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」は、荒木飛呂彦による漫画『ジョジョの奇妙な冒険』第7部のアニメシリーズで、Netflixでの世界配信が決定した。舞台は19世紀末のアメリカ。乗馬による北米大陸横断レースを描き、元天才騎手で半身不随となったジョニィ・ジョースターが、アウトローのジャイロ・ツェペリと協力し過酷なレースに挑む。監督は木村泰大、シリーズディレクターは加藤敏幸、シリーズ構成は小林靖子、キャラクターデザイン/総作画監督は津曲大介、音楽は菅野祐悟、音響監督は岩浪美和、アニメーション制作はdavid production。**9月23日（火・祝）**に新情報発表イベントの開催が予定されている。
■コメント全文
戸田恵梨香（細木数子 役）
私は細木数子の存在を知っていてもどんな人物なのか知らなかった。ただ派手な占い師がテレビに出てきただけかと。みんな占いが好きなんだなぁと、それだけだった。
そんな関心が全くないガハハハと豪快に笑う占い師を私がやるなんて誰が思った？？？ 似ても似つかない遠い人だ。
きっと皆さんも戸田恵梨香がやるなんてふざけているとでも思っていらっしゃることだろう。
だがこの物語は、皆さんが知らない、ちょっと昔に本当にあった細木数子の人生が描かれていて、きっと皆さんをこの世界に没入させ、翻弄させてくれるに違いない。
この占い師がなぜ社会現象を巻き起こし夢中にさせたのか、目撃してほしい。
瀧本智行 監督
細木数子が嫌いだった。
テレビに映る度、チャンネルを変えるほどに。にもかかわらず、この無謀な企画を引き受けてしまったのには二つ理由がある。
細木は「女の履歴書」という自伝を書いている。嘘や誇張も数多いが、それを含めて戦後の極貧から成り上がって行く彼女の知られざる半生は滅法面白い。愛、裏切り、野心、邪心、保身……古典的なドラマで溢れ返っている。コンプライアンスにがんじがらめになっている今、その時々の欲望に忠実に生きた彼女のエネルギッシュな姿が、とても魅力的に映ったのだ。
