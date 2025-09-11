臼田あさ美、膝丈スカートで美脚際立つ「魅力的」「素敵な雰囲気」の声
【モデルプレス＝2025/09/11】女優の臼田あさ美が10日、自身のInstagramを更新。膝丈スカートを着こなしたスタイリッシュな姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】臼田あさ美、美脚際立つ膝丈スカート姿
臼田は、フォトグラファー・Local Artist氏が撮影したファッションカルチャーメディア「The Fashion Post」の写真を公開。すらりとした美しい脚のラインが印象的な、黒いトップスとチェック柄の膝丈スカートを合わせたコーディネートを載せている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「魅力的」「素敵な雰囲気」「おしゃれ」「かっこいい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
