後藤真希、オフショル衣装で大人の魅力溢れる「デコルテ全開」「美しくて綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/09/11】タレント・歌手の後藤真希が10日、自身のInstagramを更新。オフショルダーの衣装姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】後藤真希、デコルテ全開で大人の魅力漂う
後藤は「激レアさんありがとうございました」とテレビ朝日系「激レアさんを連れてきた。」（毎週月曜23時15分〜）への出演を報告。淡いピンクのオフショルダートップスとデニムを合わせたコーディネートで、肩や鎖骨のラインが美しく映える大人の魅力を披露している。
この投稿に、ファンからは「美しくて綺麗」「デコルテ全開」「魅力的」「上品」「オフショルが似合う」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
