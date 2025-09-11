「しあわせな結婚」杉野遥亮の“食事シーン”意図とは 脚本・大石静氏が裏話明かす「8個も食べたらしい」
【モデルプレス＝2025/09/11】9月11日、都内で開催されたドラマ「しあわせな結婚」最終回目前の囲み取材に、俳優の阿部サダヲと松たか子、脚本の大石静氏が出席。大石氏が、同作に出演する杉野遥亮の食事シーンについて解説した。
【写真】「しあわせな結婚」板垣李光人、プロ級のデッサン
本作は夫婦の愛を問うマリッジ・サスペンス。人気弁護士の原田幸太郎（阿部）は、50年間独身を貫いてきたが、高校の美術教師・鈴木ネルラ（松）との運命の出会いで電撃結婚。しかし結婚後、愛する妻が抱える大きな秘密が明らかになっていく。
さらに、杉野遥亮演じる黒川竜司が作中でラーメンやケーキを食べるシーンに込めた意図を聞かれた大石氏は「『あの人のことを好きだな』とか『あの人のことが気になるな』ってことは、セリフにしたら面白くもなんともないじゃないですか。それをどう表現するかということを考えるのが私の仕事」と説明。そして「杉野くんだったらラーメンをかき込んでちょっとセクシーじゃないかな、とか、あの時はケーキを8個も食べたらしいんですけど（笑）、ケーキを食べたら可愛いんじゃないかとか、そういうことはいつも考えながらやっています」と明かした。
また、幸太郎とネルラのような「人生を変えた運命の出会い」はあるかと聞かれた阿部は「僕はやっぱり劇団に入ったことですね。大人計画という劇団に出会ったことが1番大きいと思います」と答え、「それ以外はないですね（笑）」ときっぱり。一方、松は「全部と言いたいですけどね。（記事で）ピックアップされちゃうから（笑）」と前置きしつつ、「ピアノを教えてくれた先生が何人かいらっしゃるんですけど、1人すごい厳しかった先生と出会って。倒れたり病気になったり、『でもピアノが好きだな』と思ったり、『ピアノを勉強していきたいな』と思ったけど、やっぱりこうやってそれを諦めてお芝居してたりするので、ある意味その先生との出会いは、その通りにはならなかったことも含めて、運命的な出会いだったなと思います」と振り返った。（modelpress編集部）
