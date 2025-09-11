◆米大リーグ ドジャース９―０ロッキーズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ナ・リーグ西地区首位のドジャースが同地区最下位のロッキーズをスイープ（３戦３勝）。５連敗の後は４連勝で９月最初の９連戦を終え、４日（同５日）に消滅していた地区優勝マジック「１３」が再点灯した。

この日はド軍との直接対決を７試合残している同地区３位のジャイアンツが敗戦し、首位から８ゲーム差に後退。マジック「１５」がドジャースに点灯すると、さらに同地区２位のパドレスも逆転負け。「１４」に数字が減っていたが、その後ド軍が大勝して「１３」となった。パ軍には３ゲーム差をつけた。

チームではエドマンが右足首痛から復帰したが、正捕手スミスが試合直前に右手打撲で先発を外れるアクシデントも発生した。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手（３１）は３打数１安打１打点、１四球２得点で勝利に貢献した。今季４度目でラストとなった自身の「ボブルヘッドデー」を白星で飾り、試合後は笑顔で整列に加わった。

ロッキーズの先発は左腕フリーランド。大谷は試合前の時点で通算８打数６安打の打率７割５分、２本塁打、４打点と抜群の相性を誇る相手だった。初回先頭の第１打席は初球打ちで中飛に倒れたが、２点リードで迎えた２回２死三塁の第２打席では右前適時打で連続試合安打を「５」、連続試合出塁は「１６」に伸ばした。続くベッツの左越え二塁打で一塁から一気に生還し、メジャー最速で１３０得点に到達した。６回２死一、三塁の第４打席は四球で歩かされ、主役の一発を期待するファンからブーイングが起きたほどだ。８回１死一、二塁の第５打席は打撃妨害。２番ベッツの満塁本塁打につながった。

昨年も愛犬デコピンの始球式などで大きな話題を集めた大谷の「ボブルヘッドデー」。今季もこの日までに３度あり、４月２日（同３日）のブレーブス戦ではサヨナラ弾、５月１５日（同１６日）のアスレチックス戦では２打席連発、８月２７日（同２８日）のレッズ戦では投手として２３年９月の右肘手術から７４９日ぶりの白星を挙げるなど、ドラマを起こしてきた。初めて「投手・大谷」のボブルヘッド人形が配布されたこの日は一発こそ生まれなかったが、打者としては通算６試合で打率３割７分５厘、４本塁打、９打点となった。

◇大谷翔平の過去の「ボブルヘッドデー」（※日付は現地時間）

▽２４年５月１６日 レッズ戦 ２打数無安打１四球１盗塁

▽２４年８月２８日 オリオールズ戦 ４打数２安打１本塁打１打点２盗塁

▽２５年４月２日 ブレーブス戦 ５打数３安打１本塁打１打点

▽２５年５月１５日 アスレチックス戦 ５打数２安打２本塁打６打点

▽２５年８月２７日 レッズ戦 ５打数１安打、５回２安打１失点９奪三振

▽２５年９月１０日 ロッキーズ戦 ３打数１安打１打点