カリッと心地良い食感！ブルボン「コメノチップスのり塩味」

ブルボンは、ノンフライでじっくり焼きあげたライススナック“コメノチップス”に「コメノチップスのり塩味」を2025年9月16日(火)に新発売します。

ブルボン「コメノチップスのり塩味」

内容量 ：45g

発売日 ：2025年9月16日(火) 全国発売

販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 ：オープンプライス

賞味期限 ：6カ月

「コメノチップスのり塩味」は、米粉、コーン、ポテトを独自の配合で組み合わせてじっくりと焼きあげた生地に、青のり、焼きのり、あおさなどを掛けて風味豊かなのり塩味に仕上がっています。

“うす焼よりもうすい※”圧倒的にカリカリとした食感の生地と隠し味に唐辛子を使ったのり塩味は、ついつい手が止まらなくなるおいしさです。

※ 同社プチうす焼との比較

