KizunaAIが、オリジナルアルバム『Homecoming』を9月17日にデジタルリリース。あわせて、先行シングル「おまじない」をデジタルリリースし、同曲のMVも公開された。

KizunaAIのオリジナルアルバムリリースは、1stアルバム『hello, world』（2019年）以来、6年ぶりとなる。同作品には、既発表曲「かもね」「まざる」「ホワイトバランス」「ハンドサイン」「おまじない」を含む全10曲を収録。アーティストやミュージシャンが作詞、作曲、客演で多数参加し、多彩なサウンドでKizunaAIの“いま”を表現した、半年あまりの歩みを音楽でたどることができる作品に仕上がっている。

また、同作品は主要配信サイトでのデジタルリリースのほか、数量限定でCD版の発売も決定。CDは9月20日、21日にZepp Shinjuku (TOKYO) にて開催の『KizunaAI Comeback Concert “Homecoming”』会場にて販売されるほか、公式グッズストアでも取り扱い予定だ。

さらに、illiomote＆Avec Avecが楽曲制作を担当した「おまじない」は、わくわくした気持ちを胸に、日常の何気ない会話の延長のような軽快なポップソングに仕上がっている。

『KizunaAI Comeback Concert “Homecoming”』ではアルバム収録曲のパフォーマンスも多数予定。なお同公演の配信チケットが販売中だ。

