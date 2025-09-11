トッテナム・ホットスパーは主力MFとの契約延長交渉を行っている。



『TBR Football』によると、トッテナムは来夏で契約が満了になる28歳のウルグアイ代表MFロドリゴ・ベンタンクールとの契約延長交渉を加速させているという。



これまでボカ・ジュニアーズやユヴェントスを渡り歩いてきたベンタンクールは2022年1月にトッテナムに移籍金1600万ポンドで完全移籍。トッテナム加入後は主力として活躍しており、昨季もプレミアリーグ26試合に出場し、2ゴールとクラブを支えた。新指揮官トーマス・フランク監督の下でも主力としての活躍が期待されている。





そんなベンタンクールだが現在トッテナムと契約延長交渉を行っている模様。同メディアによると、T・フランク新監督はベンタンクールを高く評価しており、同選手の残留を熱望しているとのこと。これを受けてクラブは契約延長交渉を加速させ、来年1月までには契約を締結させるつもりだという。クラブの主力として活躍しているベンタンクールの契約は今季まで。果たしてトッテナムとの契約延長は合意に至るのだろうか。