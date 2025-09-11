T・フランク新監督も契約延長を熱望？ トッテナムはウルグアイ代表MFベンタンクールに新契約を提示へ
トッテナム・ホットスパーは主力MFとの契約延長交渉を行っている。
『TBR Football』によると、トッテナムは来夏で契約が満了になる28歳のウルグアイ代表MFロドリゴ・ベンタンクールとの契約延長交渉を加速させているという。
これまでボカ・ジュニアーズやユヴェントスを渡り歩いてきたベンタンクールは2022年1月にトッテナムに移籍金1600万ポンドで完全移籍。トッテナム加入後は主力として活躍しており、昨季もプレミアリーグ26試合に出場し、2ゴールとクラブを支えた。新指揮官トーマス・フランク監督の下でも主力としての活躍が期待されている。
クラブの主力として活躍しているベンタンクールの契約は今季まで。果たしてトッテナムとの契約延長は合意に至るのだろうか。
開幕戦で大暴れ#リシャーリソン の本日2点目はスーパーゴール炸裂— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) August 16, 2025
プレミアリーグ 第1節#トッテナム・ホットスパー v #バーンリー
https://t.co/RPh5E7ZsoD pic.twitter.com/vXUkHbCCj4