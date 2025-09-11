日本列島にのびる秋雨前線は12日(金)には不明瞭になりそうですが、週末にかけては日本海を低気圧が通過し、全国的に雨の降りやすい天気になりそうです。

13日(土)午前9時の予想天気図です。山東半島付近に低気圧があり、東へと進むでしょう。

14日(日)には低気圧は日本海を進み、北海道付近へと達する見込みです。

日本海へとのびる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、西日本から北日本まで大気の状態が不安定になり、雨雲が発達するところがありそうです。

週末の雨と風の予想ですが、13日(土)は日本海を低気圧が進むことにともない日本海側に雨雲がかかる見込みです。一方、太平洋側でも日本の東の海上にある高気圧から暖かく湿った空気が南西よりの風で流れ込み、雨の降り方が激しくなりそうです。

14日(日)は、寒冷前線が通過する日本海側の地域を中心に雨、風ともに強まるでしょう。

13日土曜日は、近畿や東海、関東では日中雨が降る見込みです。

北陸では、13日土曜日に加え、14日日曜日も午前中を中心に雨の降るところがあるでしょう。

秋雨前線の影響で、全国的に週のなかばは雨が降っていますが、落ち着く間もなく雨雲をもたらす天気が週末に訪れそうです。