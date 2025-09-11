米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２０）が１１日、母校である花巻東（岩手）で取材に応じた。

麟太郎はこの日、自身の高校通算１４０本塁打を祝した記念モニュメントの寄贈式に出席した。同モニュメントは、精密金型を手がける株式会社ベストが作成した。当初、作成の依頼があった際は丁重に断ったという麟太郎。ただ、最終的には同社の熱意もあって完成に至った。

「株式会社ベストさんには、幼少期からお世話になっています。ベストさんの皆さんのご厚意で、こういう形に（なりました）。あくまでも１４０本は非公式ですが、本当に大変光栄ですしうれしいです。ここからさらに気を引き締めて、こういうことも自分自身のモチベーションにしながら、頑張りたい。（今後への）覚悟ができた」

ステンレス製で、まるで鏡のような記念モニュメントは、同校ＯＢの大谷翔平投手が２３年にア・リーグの最優秀選手（ＭＶＰ）を獲得した後に作成され、同校のグラウンド外に設置された。大先輩の隣に自らの記念モニュメントが設置されたとあって、並々ならぬ「覚悟」が出来たようだ。「私自身、横に並ぶのは失礼だと思うんですけど、一歩でも近づけるように精進していきたい。（大学では）野球も勉強も、はいつくばっていってる感覚です。野球でも普通の生活でも、たくさんの失敗をしている。いろんな失敗をしながら、結果に結びつけられたら」と意気込んだ。

スタンフォード大が夏休みになった後、８月頃に日本へ帰国。母校が夏の甲子園に出場した際は、現地で試合も観戦した。「後輩たちの活躍は素晴らしいと思っていますし、刺激になっています」。一方、この夏は普段と同様に練習も欠かさなかった。「試合を見る以外は、関西でも、ほぼ練習していました」とうなずいた。

高校時代、ドラフト１位候補と目されたが、プロ志望届は提出せず。大志を抱いて米国に渡った。９月下旬には大学が始まるため、近日中には米国に戻る予定だ。昨夏は米国の大学１、２年生による夏季リーグであるアパラチアンリーグに参加した。ただ今年は同リーグには不参加の予定。来年２月に開幕するレギュラーシーズンに向けた練習と、勉強に集中する。

米１年目は５２試合出場で打率２割６分９厘、７本塁打、４１打点の成績。来シーズンの結果次第では、２６年７月に予定されているＭＬＢドラフトで指名される可能性もある。注目のスラッガーは「最後は結果なので、少しでもいい姿勢、姿を見せながら、一歩ずつはい上がっていけたらいい」と真っすぐに前を見つめていた。