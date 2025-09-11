◇MLB ドジャース9-0ロッキーズ(日本時間11日、ドジャー・スタジアム)

3連勝中のドジャースはロッキーズとの3連戦の3戦目を迎え、快勝でスイープ。地区優勝へのマジックが「13」になりました。

ドジャースの先発はブレーク・スネル投手。18年にはレイズで21勝5敗、防御率1.89という成績を残しサイ・ヤング賞を獲得。昨季はジャイアンツに所属し日本時間8月3日にノーヒットノーランを達成。5勝3敗、防御率3.12という成績で今季からドジャースに移籍しましたが、同4月3日の登板を最後に故障者(IL)リスト入り。同8月3日に復帰登板を果たしました。

そのスネル投手は初回に四球を出すも無失点で切り抜けると、2回には2つの空振り三振を奪います。

するとその裏、先頭のトミー・エドマン選手がサードのエラーで出塁。さらにミゲル・ロハス選手がヒットで0アウト1、2塁とします。続くアンディ・パヘス選手が左中間フェンス直撃のツーベース。さらにキケ・ヘルナンデス選手の犠牲フライの間に2点目を奪います。

さらに2アウト3塁として、打席には大谷翔平選手。カイル・フリーランド投手に対し、初球の変化球を打ってライトへのタイムリーヒット。続くムーキー・ベッツ選手がこの日2安打目となるタイムリーツーベースを放ち、この回一挙4得点としました。

スネル投手は3回にヒットを浴びるも、4回、5回といずれも2つの三振を奪う好投。6回にもヒットを許しましたが後続を連続三振に仕留め、6回104球、被安打2、11奪三振、与四球2、無失点でマウンドを降りました。

7回は2番手でマイケル・コペック投手が登板するも、1アウトから3人連続で四球を与え満塁に。ここで前日に復帰登板のアレックス・ベシア投手がマウンドへ。ピンチでしたがいずれもストレートで連続三振に抑え、得点を許しませんでした。

2回からなかなか得点を奪えない状況が続いたドジャースですが終盤に試合を決定づけます。1アウト1・2塁で大谷選手の第5打席を迎えますがフルカウントから7球目、大谷選手がバットを振るうも捕手の伸ばした手にぶつかり打撃妨害に。大谷選手は出塁し満塁を迎えます。すると続くベッツ選手が3ボールから真ん中に入ったストレートを振り抜き満塁ホームランを記録。止まらないドジャースは続くテオスカー・ヘルナンデス選手も特大弾で追加点を挙げました。

ドジャースは5連敗のあと4連勝。2位のパドレス、3位のジャイアンツが共に敗れ、地区優勝へのマジックが「13」になりました。