ＣＮＮの取材に応じるカタールのムハンマド首相/CNN via CNN Newsource

（ＣＮＮ）イスラエルによるイスラム組織ハマスの幹部を標的としたカタール首都ドーハへの攻撃をめぐり、カタールのムハンマド首相は１０日、ＣＮＮとの独占インタビューでイスラエルのネタニヤフ首相を激しく非難し、攻撃を「野蛮」と断じた。

ムハンマド氏はＣＮＮに対し、「我々は文明人を相手にしていると思っていた。我々は他者に対しても同じように接している。（ネタニヤフ氏の）行動は、野蛮としか言い表せない」と語った。

ムハンマド氏は、イスラエルによる９日のドーハへの攻撃は、パレスチナ自治区ガザ地区に残る人質の「あらゆる希望を奪った」と考えている。同氏は攻撃当日の午前、人質の家族と面会したという。「彼らはこの（停戦）調停を頼みにしている。他に希望がないからだ」

「ネタニヤフ氏の昨日の行為は、人質たちの希望を打ち砕いただけだ」（ムハンマド氏）

ムハンマド氏は今回の攻撃について「国家テロ」に他ならないと断じ、「このような行為にどれほど憤慨しているか、言葉では言い表せない。これは国家テロであり、我々は裏切られたのだ」と怒りをあらわにした。

ハマス交渉担当者に関する「公式発表なし」

ハマスの交渉担当者であるハリル・アルハヤ氏の消息について、ムハンマド氏は「今のところ公式発表はない」と答えた。

ハマスは当初、攻撃でメンバー５人が死亡したが、交渉団は暗殺を免れたと発表していた。

ムハンマド氏によると、２２歳のカタール人治安要員がこの攻撃で死亡した。他に行方不明者がいないか確認を進めているところで、非常に危険な状況にあるカタール人もいるという。

イスラエルがドーハを攻撃していなかった場合でも、米国の最新の停戦原則に対しハマスがどのような反応を示したかを予測することはできないとしながらも、ムハンマド氏はイスラエルとハマスは停戦を実現する「機会を失う」との見方を示した。

仲介は「再検討」

攻撃直後、ムハンマド氏は記者団に対し、カタールは仲介努力を断念することはないと語っていた。しかし１０日には、ネタニヤフ氏が「安定と和平のあらゆる可能性を損なっている」と批判。「ここ数週間、交渉プロセス全体についてさえも考え直してきたが、ネタニヤフ氏はただ時間を無駄にしているだけだ」と述べた。

さらに「彼はすべてに真剣ではなかった」と付け加え、最近の協議を「無意味」だと一蹴した。

ムハンマド氏は、将来の停戦協議への関与について「すべてを再検討している」とし、今後の進め方について米政府と「非常に詳細な協議」を行っていると語った。中東最大の米軍基地を擁するカタールは、米国の主要同盟国。

米国は先週末、停戦に関する新たな枠組みを提案した。ハマスは９日にこの提案に回答する予定だった。

イスラエルの今回の攻撃に対しては、「集団的な対応」が取られることを期待しているとムハンマド氏は語る。

近日中にドーハでアラブ・イスラム諸国首脳会議が開催され、今後の対応方針を決定するという。

ムハンマド氏は「地域から集団的な対応が取られるべきだ」「イスラエルがこのようないじめを続けるのを思いとどまらせるような、意味のあることを期待している」と語った。